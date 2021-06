Polska liderem na rynkach akcji i... w inflacji

Ostatnie miesiące to nie tylko zwycięstwo naszego kraju w mało chwalebnym wyścigu o uszczuplenie siły nabywczej środków utrzymywanych na lokatach bankowych. To także miejsce na podium w rankingu najlepszych indeksów giełdowych. WIG20, licząc od lokalnego dołka z 25 marca (praktycznie szczytu trzeciej fali pandemii), do końca maja wzrósł prawie o 20 proc. i to w dolarach, dzięki czemu był lepszy niż ponad 90 głównych światowych indeksów śledzonych przez serwis Bloomberga. Był to już drugi w ciągu ostatnich ośmiu miesięcy nadzwyczajny pokaz siły warszawskiej giełdy, a szczególnie indeksu dużych spółek. Pierwszy, z listopada i grudnia ubiegłego roku, zdołał podnieść indeks blue chips o blisko 40 proc. (licząc w dolarach). W rezultacie przez ostatnie 31 tygodni dolarowy indeks MSCI Polska zdołał pobić zarówno indeks rynków wschodzących (o 30 proc.), jak i rynków rozwiniętych (o 23 proc.). Taki pokaz siły naszego parkietu podczas globalnej hossy to prawdziwy ewenement, przynajmniej jeśli spojrzeć na ostatnie 10 lat trendu wzrostowego. Porównywalne okresy przewagi polskich spółek nad zagranicznymi indeksami zdarzyły się w latach 2012–2013 oraz w 2017 r. i nie trwały dłużej niż rok. Na razie traktowałbym to prężenie muskułów przez warszawski parkiet analogicznie do tych właśnie wzorców, czyli jako odreagowanie po dłuższej fali słabości, któremu sprzyja globalna rotacja ze spółek wzrostowych i technologicznych do spółek typu value i sektorów typowo cyklicznych.