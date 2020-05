Szef Fedu wlał sporo optymizmu na rynki akcji

Odrobinę bardziej ostrożni od szefa Fedu co do perspektyw ożywienia gospodarczego są oficjele z Europejskiego Banku Centralnego. – Teraz sytuacja się zmienia, a niektóre kraje zaczynają luzować kwarantanny. To, jak się rozwinie sytuacja w przyszłości, zależy bardzo od tego, jak szybko będzie można łagodzić restrykcje gospodarcze, ale też od tego, jak dostosujemy się do życia z wirusem. Szybkość odbicia gospodarki będzie zależna od tego, czy konsumenci będą ostrożni z wydatkami i czy spółki wstrzymają się z inwestycjami. Z dzisiejszej perspektywy wygląda na mało prawdopodobne, by aktywność gospodarcza wróciła na poziom sprzed kryzysu przed 2021 r., jeśli nie później – powiedział w wywiadzie dla hiszpańskiego dziennika „El Pais" Philip Lane, główny ekonomista EBC.