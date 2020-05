WIG20 nadal może razić słabością względem światowych indeksów

W podobnym tonie wypowiada się Seweryn Masalski, zarządzający w MM Prime TFI. – Przyczyna ostatniej słabości WIG20 jest ta sama co zwykle, czyli spory udział spółek z udziałem Skarbu Państwa i banków w tym indeksie. Polityka państwa wyraźnie wskazuje, że jego spółki mają pomóc ratować słabsze firmy, co niekoniecznie przyniesie korzyść akcjonariuszom mniejszościowym. Z kolei banki, nie tylko państwowe, mają za zadanie podtrzymać finansowanie gospodarki, aby przetrwała pandemię i jak najszybciej wyszła na prostą: oferują wakacje kredytowe czy mają przedłużać finansowanie swoim klientom. Do tego dochodzą niższe stopy procentowe, obniżające koszt kredytu dla klientów, co powoduje, że zyski banków w kolejnych kwartałach będą dużo niższe, wstrzymano też wypłaty dywidend – wyjaśnia Masalski.