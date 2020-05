Wezwania w toku. Inwestorzy mniej skłonni do większych zakupów

Nie zawsze jednak plany właścicieli dotyczące przejęcia wszystkich pozostałych akcji dochodzą do skutku. Szybko z giełdy nie zniknie Energa. W zakończonym wezwaniu za kwotę prawie 2,8 mld zł PKN Orlen skupił ponad 80,5 proc. akcji energetycznej spółki, dających 85,2 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. To nie wystarczy, by rozpocząć proces przymusowego wykupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych oraz szybko zrealizować plan wycofania spółki z warszawskiej giełdy. Przymusowy wykup udziałowców mniejszościowych wymaga kontrolowania co najmniej 95 proc. akcji. Nowy właściciel nie porzuca jednak całkowicie planów zdjęcia Energi z warszawskiej giełdy. – Orlen zawsze dążył do tego, by mieć 100 proc. akcji w każdej ze spółek. Jednak obecnie to nie jest dobry moment na takie rozważania, dlatego nie mamy teraz takich planów – mówił niedawno Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.