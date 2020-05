Analitycy techniczni typują 9 spółek na maj

Spółka podała, że rozpoczyna właśnie produkcję leków na Covid-19 z osocza ludzkiego. Inwestorom trudno teraz zaakceptować potężne wywindowanie notowań z okolic długofalowego wsparcia 0,68 zł do okolic 6 zł. Niemniej zmiana nastawienia do rynku byka nastąpiła na skokowym, agresywnym wzroście aktywności handlu, co zostało wytłumaczone diametralną poprawą fundamentów spółki. Technika, analiza ilościowa i statystyczna wskazują łącznie silny trend wzrostowy. Stawiam zatem na klasyczną kontynuację inicjowania hossy na jednym z najsilniejszych relatywnie walorów z GPW. Przy czym Biomed Lublin posiada tygodniową zmienność rzędu 12 proc., więc jest to spółka tylko dla doświadczonych inwestorów, którzy wiedzą, że możliwa jest na takim rynku zmienność nawet na poziomie 30–50 proc. Jeśli chodzi o presję do realizacji ostatnio zdobytych zysków, to już ją mieliśmy w okresie od 6.04 do 14.04. Stąd łatwo czyta się ostatni spoczynek spółki w formie „spodka" 4,08–2,48 zł. Wybicie się z jego zakresu powinno stanowić o aktywowaniu silnego potencjału dla dłuższej fali kierunkowej.