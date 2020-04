Indeksy znalazły techniczny sufit?

Układ zniesień 38,2/50 proc. to 44 300/47 000 pkt. Szczyt fali wzrostowej to 46 394 pkt. Tutaj kurs odbił się od górnej granicy formacji klina, by we wtorek sforsować jej dolną granicę, a w środę dotrzeć już do 43 523 pkt. Wyjście dołem to sygnał sprzedaży. Najbliższe wsparcie to lokalny szczyt z 20 marca (43 018 pkt), a następnie dołek na 39 081 pkt. Przebicie tego ostatniego złamie układ wzrostowy i da zielone światło do retestu dołka bessy. Od góry silny opór jest w okolicy 50-proc. zniesienia. Wzmacnia go górna granica klina, 50-sesyjna średnia i dolna granica niedomkniętej luki z 9 marca. PZ