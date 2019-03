WykresDnia: Uwaga na chińską inflację

Callum Thomas z Topdown Charts przygotował niedawno pięć wykresów tygodnia. Na jednym z nich przedstawił związek między inflacją PPI Chin a zachowaniem się rynków wschodzących, jaki można zaobserwować w ostatnich kilkunastu latach.

China PPI inflation has moved decisively toward deflation, and that could be a problem for emerging markets... https://t.co/TY8WvhFc7G pic.twitter.com/pjm3RtTUuv