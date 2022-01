W tym sezonie wyników nie zabraknie pozytywnych wieści

Powoli zaczyna się sezon publikacji wyników finansowych za czwarty kwartał 2021 roku przez spółki z warszawskiej giełdy. Ogólnie raportowane rezultaty powinny być dobre z uwagi na sprzyjające otoczenie makroekonomiczne w ostatnich miesiącach. Popyt konsumencki pozostawał silny, co sprzyjało spółkom handlowym, detalicznym oraz deweloperom mieszkaniowym. Z kolei wprowadzenie podwyżek stóp procentowych to zdecydowanie pozytywna wiadomość dla sektora bankowego. Oczekujemy, że będzie to kolejny kwartał poprawy wyników operacyjnych banków. Z drugiej strony natomiast zauważalne były już wysokie ceny surowców i energii, co zwiększyło koszty, zwłaszcza w spółkach przemysłowych. Koszty będą także istotnym elementem dla firm wydobywczych. Wysoka cena ropy czy gazu zapewne przełoży się na lepsze dane spółek paliwowych, ale może to być efekt przejściowy. Z rosnącymi kosztami zarówno operacyjnymi, jak i fi­nansowymi będą musiały się mierzyć telekomy. Ostatni kwartał minionego roku raczej nie był udany dla producentów gier komputerowych. JIM