Gorzej być już nie może, czyli coroczna wiara w przełom

Oczywiście to, co jest kluczowe dla branży maklerskiej, to koniunktura na rynku. Ta w 2019 r. była wyjątkowo niesprzyjająca. Marazm na rynku ofert publicznych, spadające obroty, brak wyraźnego trendu czy w końcu ogólny spadek zaufania do rynku kapitałowego spowodowały, że wielu biurom maklerskim ledwo udało się związać koniec z końcem. Tym razem wiara w to, że 2020 r. będzie lepszy, ma jednak uzasadnienie. I nie jest to sławetne „gorzej być nie może". Przede wszystkim rynek powinien odczuć wpływ PPK. Nie będą oczywiście one zbawieniem dla naszej giełdy i branży maklerskiej, ale po raz pierwszy od wielu lat jest szansa na realny, stały dopływ kapitału na rynek kapitałowy. Znika także kolejny element niepewności związany z reformą OFE. Mamy także strategię rozwoju rynku kapitałowego, chociaż akurat w tym przypadku wciąż jest jeszcze wiele znaków zapytania.