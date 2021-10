TydzieńNaRynkach: Niebezpieczna mieszanka nie martwi inwestorów

Ostatnie dni stały pod znakiem sporych przetasowań na giełdach towarowych. CRB Index co prawda rósł do czwartku o kilka dziesiątych procent, ale składa się na to suma bardzo różnych wydarzeń. Uranowa hiperbola uległa zdecydowanemu wypłaszczeniu. Wśród energetycznych gwiazd nadal mocno drożeje gaz, do czwartku o prawie 16 proc. Na ropie nie robi to większego wrażenia. Amerykańska WTI zniżkowała o niemal 3 proc., odbijając się od 85 dolarów, w kierunku 81 dolarów za baryłkę. To efekt po części „przespekulowania”, a po części reakcja na informacje o wzroście zapasów surowca w USA. Europejska Brent taniała aż o prawie 3,5 proc. Dynamiczna spadkowa korekta notowań węgla uległa wyhamowaniu, ale sygnałów odreagowania trwających od początku października spadków nie widać. W czwartek w Rotterdamie tonę czarnego złota można było kupić o 50 proc. taniej niż w pierwszych dniach miesiąca.

Nie najlepiej działo się także na rynku metali. Notowania miedzi kontynuowały spadkowe odreagowanie niedawnego wyskoku. Kontrakty terminowe na ten metal zniżkowały o ponad 1,5 proc. Na sile przybiera korekta w przypadku aluminium, które taniało do czwartku o prawie 8 proc., a w poprzednim tygodniu spadek przekraczał 7 proc. O niemal 3 proc. w dół szły notowania platyny, a o 2 proc. zniżkował pallad. Od majowego szczytu spadek w przypadku tego ostatniego sięga już 33 proc., zejście poniżej 2000 dolarów sygnalizuje możliwość testowania dołka z końca września. Trwająca od początku października tendencja wzrostowa cen złota napotkała zdecydowany opór podaży w okolicach 1800 dolarów za uncję. Poziom ten pozostaje niepokonany od połowy miesiąca. Prognozy pozostają optymistyczne, zarówno biorąc pod uwagę popyt jubilerski, jak i ze strony banków centralnych, włączając w to NBP, ale skutek na razie jest umiarkowany. Srebro taniało do czwartku o 1,5 proc., korygując niedawne zwyżki. Zdecydowanie w górę szły natomiast notowania większości surowców rolnych. Kukurydza podrożała o 5 proc., a pszenica o ponad 2 proc., osiągając poziom najwyższy od lokalnych szczytów z maja i sierpnia.