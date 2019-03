Podatek i inflacja pochłaniają odsetki od lokat

To w dużej mierze dzięki tym bankom realne średnie oprocentowanie nowych depozytów pod koniec ubiegłego roku stało się dodatnie. W przypadku nowej lokaty realna stawka wynosi przeciętnie 0,4 proc. w skali roku. Rok temu było to minus 0,9 proc., co oznaczało, że po roku otrzymywaliśmy od banku kwotę realnie niższą o 0,9 proc. – i to pomimo wypłaty odsetek.