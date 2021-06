Krajowy Plan Odbudowy – elementy podatkowe

Czym jest Krajowy Plan Odbudowy?

Krajowy Plan Odbudowy to plan opracowywany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, który ma być podstawą do uzyskania środków unijnych z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (tj. funduszu służącego odbudowie gospodarki UE po pandemii). Ponadto, rząd pracuje nad tzw. Nowym Ładem – czyli szerokim programem społeczno-gospodarczym obejmującym m.in. wydatkowanie środków publicznych, wspieranie wytypowanych sektorów gospodarki i zmiany legislacyjne, który ma obejmować m.in. takie filary, jak wspieranie inwestycji, służba zdrowia oraz zmiany w systemie podatkowym. Jeżeli chodzi o elementy podatkowe, to stanowić one mają istotny element Nowego Ładu. Najistotniejsze wydają się być zmiany w opodatkowaniu pracy, których istotą ma być zmniejszenie opodatkowania osób najmniej zarabiających. Pomysł sprowadza się do wprowadzenia kwoty wolnej od podatku w kwocie 30 tys. zł rocznie. Oznaczałoby to m.in. emeryturę bez podatku do kwoty 2,5 tys. zł. Ponieważ zmiana ta oznaczałaby obniżenie obciążeń podatkowych dla ogółu podatników, jej koszty dla państwa (i samorządów) byłyby jednak bardzo wysokie.