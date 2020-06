Wyzwania technologiczne e-WZA

Oczywiście mamy do czynienia z opóźnieniem w transmisji, ale jeśli odpowiednio zostanie do tego dopasowana dynamika walnego, to – choć walne będzie trwało dłużej – z technologicznego punktu widzenia przebiegnie bez zakłóceń. Mogą też się zdarzyć różnego rodzaju awarie czy wręcz ataki hakerskie, ale są to zagrożenia znane i rozpoznane, z którymi w innych obszarach jakoś radzimy sobie od lat.