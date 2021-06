Godziny pracy przy pracy zdalnej

Dla pracowników pracujących w podstawowym systemie czasu pracy pewnym rozwiązaniem może się okazać wprowadzenie przerwy niewliczanej do czasu pracy lub rozszerzenie 15-minutowej przerwy obowiązkowej o dodatkowe 15, 30 czy 45 minut. Dzięki temu pracownicy, zamiast przygotowywać i spożywać posiłki w czasie pracy, będą robić to w czasie nieodpłatnej przerwy, po której wrócą do wykonywania swoich obowiązków. Wreszcie, ciekawym pomysłem wydaje się też zmiana godzin czasu pracy i dostosowanie ich do trybu jej świadczenia przez pracowników – rodziców.