Zapewnienie compliance z RODO w czasie pracy hybrydowej

W praktyce stosuje się różne modele pracy hybrydowej, np. rotacja całych grup pracowników według ustalonego harmonogramu lub elastyczne korzystanie z pracy zdalnej i pracy w biurze przez wszystkich pracowników. Poza niekwestionowanymi korzyściami, taka organizacja pracy generuje dodatkowe wyzwania dla pracodawców, w szczególności, praca hybrydowa wiąże się z podwyższonym ryzykiem naruszenia wymogów w obszarze bezpieczeństwa danych osobowych.

Czy zapewnienie compliance z RODO na czas pracy zdalnej w czasie pandemii oznacza automatycznie przygotowanie do pracy hybrydowej?

Większość przedsiębiorców ma przeświadczenie, że skoro działali już w modelu w pełni zdalnym, to tym bardziej są przygotowani do modelu mieszanego, jakim jest praca hybrydowa. Nic bardziej mylnego. Mimo że forma hybrydowa to połączenie pracy zdalnej i stacjonarnej i wdrożone rozwiązania znajdą zastosowanie przy częściowym powrocie do biur, to praca hybrydowa stanowi nowe wyzwanie dla administratorów danych osobowych (ADO).