Rewolucyjne zmiany regulacyjne

Ewolucja raportowania finansowego

Postępująca złożoność życia gospodarczego i modeli biznesowych przekłada się na coraz bardziej skomplikowane wymogi dotyczące raportowania finansowego. Do tego stopnia, że analiza sprawozdań finansowych stała się sztuką dostępną dla garstki wybrańców, co jest nie do pogodzenia z potrzebą szerokiego dostępu inwestorów do informacji o stanie finansów spółek. Przy czym poziom złożoności biznesu i – w konsekwencji – sprawozdawczości wciąż wzrasta, jak zatem można przerwać ten zaklęty krąg?

Na początku był bilans

W czasach, kiedy prowadzenie biznesu było stosunkowo proste i zrozumiałe, inwestorom wystarczyło zestawienie informacji o stanie posiadania i zobowiązań spółki, czyli bilans. Jeśli dana kompania posiadała np. pięć statków, to w prosty sposób można było oszacować możliwe zyski na podstawie danych dotyczących zyskowności wypraw. Z czasem okazało się jednak, że pojawiają się bardziej skomplikowane modele biznesowe, wymykające się tym prostym zasadom. Konieczne stało się zatem opracowywanie rachunku wyników, tj. szczegółowego zestawienia kosztów i przychodów, na podstawie którego możliwe było wyliczenie zysku.

Niestety, życie gospodarcze dowiodło, że generowanie zysku nie wystarczy do przetrwania na rynku. Może się bowiem zdarzyć, że dobrze prosperująca spółka, mająca zbyt na swoje produkty i zadowolonych klientów, zostanie postawiona w stan upadłości tylko dlatego, że w danym momencie nie ma dość środków na zaspokojenie należnych zobowiązań. Pojawiła się zatem konieczność sporządzania kolejnego dokumentu, tj. sprawozdania przepływów pieniężnych.

Blaski i cienie standaryzacji

Umiędzynarodowienie działalności gospodarczej, w tym w szczególności dokonywanie ponadnarodowych inwestycji, wykreowało kolejną potrzebę – porównywalności sprawozdawczości finansowej w poszczególnych krajach. W ramach UE powstały zatem Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), które miały taką porównywalność zapewnić. Jednak drugą stroną tego medalu był bardzo wysoki poziom złożoności. Takie standardy muszą przecież obejmować bardzo różne modele biznesowe funkcjonujące w wielu krajach.

Co więcej, dodatkowym problemem jest dualizm sprawozdawczości – część podmiotów operuje zgodnie z krajowymi (najczęściej prostszymi), a część z międzynarodowymi standardami. Przy czym nie ma tu prostego podziału, np. wg wielkości spółek, gdyż kryterium to przebiega inaczej. Zdarza się zatem, że bardzo duża spółka prywatna przygotowuje sprawozdania w oparciu o standardy krajowe, a mała spółka notowana musi to zrobić w oparciu o MSSF.

Nadzór nad nadzorem

Kolejnym wielkim wyzwaniem jest zapewnienie rzetelności danych finansowych. Pierwszą linią nadzoru jest sama spółka, a konkretnie właściwie skonstruowane procedury wewnętrzne – poczynając od służb księgowych, na komitecie audytu kończąc. Ale ludzie są tylko ludźmi i kiedy pojawiły się sprawozdania niekoniecznie odzwierciedlające rzeczywistość, wówczas pojawiła się potrzeba dokonywania oceny zewnętrznej, czyli drugiej linii nadzoru. Z czasem upowszechniła się ona i uległa standaryzacji do postaci znanej jako badanie statutowe, czyli „zwykły" audyt.

Jednak cudze pieniądze zawsze stanowią pokusę, a jeśli są to pieniądze wystarczająco duże, to pokusa zamienia się w realne działania. W związku z tym od czasu do czasu rynkami finansowymi targa skandal dotyczący odkrycia dużych nadużyć w spółkach. Takie duże nadużycia wymagają dużego nakładu pracy w długim czasie i najczęściej obejmują okresy historyczne, czyli te, które zostały wcześniej zbadane przez biegłego. Jeśli zatem w okresach tych biegły nie stwierdził nieprawidłowości, to łatwo o podejrzenia co do jakości przeprowadzonego audytu i/lub uczciwości badających. W konsekwencji pojawiła się (i została wdrożona) koncepcja trzeciej linii nadzoru, tj. powołania w poszczególnych krajach UE wyspecjalizowanych instytucji nadzorujących funkcjonowanie biegłych rewidentów.

Pytania na przyszłość

Jak łatwo się było spodziewać, powołanie trzeciej linii nadzoru nie wyeliminowało nadużyć/niedociągnięć w procesie audytu. Ostatni duży skandal (tj. Wirecard) wymusił podjęcie dalszych działań. Stworzenie jeszcze jednego szczebla nadzoru zakrawałoby na kpinę, lepsze zatem wydaje się uszczelnienie obecnie funkcjonującego systemu. Tylko jak to zrobić wobec przedstawionych powyżej wyzwań? O to właśnie pyta Komisja Europejska w trwających obecnie konsultacjach dokumentu Corporate Reporting, obejmujących m.in. trzy filary raportowania: ład korporacyjny, audyt i nadzór nad audytem. Pytania odnoszące się do pierwszego filaru dotyczą wpływu właściwego funkcjonowania organów spółki na jakość sprawozdawczości finansowej. Filar drugi to głównie pytania dotyczące obecnego uregulowania zasad rządzących przeprowadzaniem statutowego badania sprawozdań finansowych i możliwości zmian. W ramach trzeciego filaru natomiast pojawiły się wątki dotyczące jakości nadzoru nad firmami audytorskimi oraz koncepcji podniesienia tej jakości.

Pieniądze to nie wszystko

Warto w tym miejscu dodać, że dotychczas sprawozdawczość koncentrowała się wyłącznie na kwestiach wprost wyrażonych w pieniądzu. Wiele rodzajów kosztów było przerzucanych na odbiorców (recykling i utylizacja opakowań i samych produktów), pracowników (praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia), lokalną społeczność (konsekwencje lokalnych zanieczyszczeń środowiska) czy szerzej – na całą planetę (kryzys klimatyczny). Natomiast już w przyszłym roku duże notowane spółki będą musiały gromadzić szczegółowe dane dotyczące tych kosztów, aby je zaraportować według jednolitych unijnych standardów. Co więcej, dane te będą poddane badaniu przez biegłych rewidentów. Oznacza to, że cały system sprawozdawczości i badania sprawozdań zostanie bardzo istotnie skomplikowany. Zamiast jednego wymiaru (pieniądza) będzie wiele wymiarów (emisje CO2, zarządzanie odpadami, bioróżnorodność, ślad wodny, prawa pracownicze, kwestie społeczne i wiele, wiele innych).

Uproszczenie sprawozdawczości

Obawiam się, że zakres tematyczny przeprowadzanych konsultacji Corporate Reporting został niewłaściwie określony, gdyż źródło problemów tkwi zupełnie gdzie indziej. Po prostu w obszarze złożoności sprawozdawczości finansowej dotarliśmy już do granic percepcji. Obecnie bardzo wąska grupa specjalistów opracowuje bardzo skomplikowane sprawozdania finansowe, które są badane przez węższą grupę biegłych rewidentów i analizowane przez jeszcze węższą grupę profesjonalnych analityków. Jednak większość inwestorów nie ma pojęcia, co tak naprawdę z tych sprawozdań wynika. Po prostu kupują worek, wierząc w zapewnienia, że w środku jest kot, ale nie mają możliwości weryfikacji, czy jest tam jakieś zwierzę, nie mówiąc już nawet o rasie czy umaszczeniu.

Z powyższej pesymistycznej konstatacji można jednak wyciągnąć optymistyczny wniosek – jeśli nie da się już bardziej komplikować, to trzeba będzie uprościć. Pomóc nam w tym może wdrażany obecnie standard raportowania w języku XBRL. W dużym skrócie chodzi o to, że w tym standardzie wszystkie dane finansowe w sprawozdaniach rocznych muszą być otagowane, dzięki czemu wiadomo, że określona komórka zawiera konkretną wartość dla konkretnej spółki za konkretny okres (np. zysk netto Zwykłej Spółki SA za rok 2021).

Tak ustrukturyzowane dane bardzo łatwo się poddają obróbce maszynowej, co powinno istotnie ułatwić podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Ale może też ułatwić sporządzanie sprawozdań finansowych czy wręcz zmienić ich strukturę. W warunkach bardzo złożonych modeli biznesowych i niezwykle skomplikowanych standardów sprawozdawczości przykładowy „zysk netto" w coraz większym stopniu staje się bardziej opinią niż faktem. Może zatem dla inwestorów ważne są nie tyle wyniki końcowych niezrozumiałych obliczeń, co analiza zrozumiałych danych źródłowych? Wcześniej byłoby to bardzo skomplikowane, ale właśnie dzięki XBRL staje się jak najbardziej realne.

Mini-MSSF

Innym rozwiązaniem upraszczającym sprawozdawczość mogłoby być stworzenie międzynarodowych standardów dla małych i średnich spółek. Większość emitentów na warszawskiej giełdzie stanowią według standardów unijnych takie właśnie podmioty i prostsze (ale jednocześnie zrozumiałe dla zagranicznych inwestorów) reguły rachunkowości znakomicie uprościłyby sprawozdawczość finansową. Co więcej, takie standardy mogłyby być stosowane przez spółki dopiero rozważające notowanie, dzięki czemu z jednej strony nie ponosiłyby kosztów stosowania pełnych MSSF przed debiutem, z drugiej zaś – przygotowania do wejścia na giełdę nie musiałyby się wiązać ze zmianą standardów rachunkowości.

Czy zatem zmierzamy w kierunku publikacji prostych jednoznacznych danych, z których każdy inwestor będzie mógł za pomocą aplikacji na smartfonie ułożyć dowolny wskaźnik finansowy? Taki, który będzie dla niego zrozumiały? Czy może będziemy mieli prostsze standardy dla małych spółek? Czy oba rozwiązania? A może pojawią się jeszcze inne pomysły? To zależy od odpowiedzi na konsultacje Corporate Reporting, więc gorąco zachęcam do aktywności w tym zakresie.