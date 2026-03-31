Według wstępnych szacunków Grupa Kęty zanotowała w I kwartale 2026 r. 132 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej, co oznacza poprawę o 9 proc. względem analogicznego kwartału poprzedniego roku. EBITDA zwiększyła się rok do roku o 6 proc., osiągając 242 mln zł. Szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 1,43 mld zł i były o 6 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Reklama Reklama

– Pomimo braku oznak poprawy koniunktury gospodarczej w Europie, Grupa Kapitałowa posiada zadowalający poziom zamówień, który pozwala na osiągnięcie ok. 90 proc. wskaźnika obłożenia posiadanych mocy produkcyjnych. Dzięki temu, pomimo utrzymującej się presji na marże handlowe, prognozowane wyniki finansowe są zgodne z oczekiwaniami spółki – podkreśla zarząd Grupy Kęty w komunikacie do wyników.

Grupa zwiększyła przychody przy ok. 13-proc. wzroście średnich cen aluminium wyrażonych w zł oraz ok. 1-proc. wzroście średniego kursu euro (w zł) wpływającego na wartość znaczącej części sprzedaży zagranicznej. Największy wzrost przychodów (o ok. 14 proc. rok do roku) prognozowany jest w Segmencie Wyrobów Wyciskanych, co jest wynikiem wyższych cen aluminium oraz ok. 6-proc. wzrostu wolumenu sprzedaży. Ok. 8-proc. wzrost sprzedaży planowany jest w Segmencie Systemów Architektonicznych, natomiast Segment Osłon Przeciwsłonecznych ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe w okresie styczeń-luty planuje przychody na poziomie ok. 5 proc. niższym od zeszłorocznych. W Segmencie Opakowań Giętkich planowana sprzedaż będzie ok. 5 proc. niższa rok do roku głównie ze względu na niższe ceny granulatów polimerowych obserwowane w ciągu dwóch pierwszych miesięcy kwartału.

Grupa szacuje, że zadłużenie netto na koniec okresu wyniesie ok. 1200 mln zł, co oznacza spadek o ok. 170 mln zł w porównaniu z końcem 2025 r.

Podczas wtorkowej sesji za akcje Grupy Kęty płacono ok. 988 zł, co oznacza wzrost o prawie 1,5 proc. względem ceny odniesienia z poprzedniej sesji.