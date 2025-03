Sanok RC ma problem z motoryzacją. Co grupa planuje w 2025 roku?

Zarząd zakłada, że w 2025 roku wydatki inwestycyjne (bez akwizycji) będą zbliżone do poziomu z poprzedniego roku i wyniosą ok 100 mln zł. - Po inwestycjach na poziomie ponad 100 mln zł w poprzednim roku zakładaliśmy, że w tym roku wrócimy do poziomu 60-70 mln zł, czyli poziomu inwestycji odtworzeniowych, ale pojawiły się nowe możliwości biznesowe w spółce Teknikum, które będą wymagać dodatkowych istotnych nakładów. Plany na ten rok zakładają ok. 70-75 mln nakładów inwestycji w spółce matce oraz wstępnie ok. 20 mln zł w Teknikum, co łącznie daje kwotę nakładów na poziomie ok. 100 mln zł - wyjaśnia Piotr Dołęga, członek zarządu ds. finansowych w Sanok RC.

Zarząd nie ma jeszcze sprecyzowanych planów odnośnie do dywidendy z zysku za 2024 rok. - W obecnych okolicznościach ciężko powiedzieć, jaka będzie sytuacja za miesiąc lub dwa. Musimy bacznie obserwować to, co się dzieje w motoryzacji, w której panuje duża niepewność. Dynamika zmian w otoczeniu sektora jest duża. Dlatego musimy dobrze przemyśleć rekomendację w zakresie wypłaty dywidendy mając na uwadze bezpieczeństwo finansowe i plany rozwojowe spółki - wyjaśnia prezes. W 2024 roku spółka przeznaczyła na dywidendę 30 mln zł, co dało 1,2 zł na akcję.