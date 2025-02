Nvidia: wyniki lepsze od oczekiwań

Koncern Nvidia miał w czwartym kwartale rozliczeniowym przychód wynoszący 39,33 mld USD, podczas gdy średnio oczekiwano, że wyniesie on 38,05 mld USD. Zysk na akcję wyniósł 89 centów, a prognozowano 84 centy. Zysk netto wzrósł do 22,09 mld USD z 12,29 mld USD wypracowanych w takim samym okresie rok wcześniej. Dobry dla Nvidii okazał się cały rok obrachunkowy 2024 r. Przychód spółki wzrósł w tym czasie o 114 proc., do 130,5 mld USD.

Reklama

Prognozy Nvidii na pierwszy kwartał rozliczeniowy 2025 r. są dosyć dobre. Koncern spodziewa się, że jego przychód sięgnie 43 mld USD. Będzie więc nieco wyższy od średniej prognoz analityków wynoszącej 41,78 mld USD.

Co wpłynęło na dobre wyniki Nvidii?

W tym roku, wyniki Nvidii będą zależały w dużym stopniu od tego, jak szybko spółka będzie w stanie realizować dostawy procesorów następnej generacji o nazwie Blackwell. - Popyt na Blackwell jest niesamowity - stwierdził Jansen Huang, prezes Nvidii.

Coraz większa część przychodów Nvidii jest oparta na sprzedaży chipów dla centrów przetwarzania danych. Owe centra odpowiadają za 91 proc. sprzedaży spółki, podczas gdy rok temu odpowiadały za 83 proc., a dwa lata temu za 60 proc. Przychód ze sprzedaży na potrzeby centrów przetwarzania danych sięgnął w czwartym kwartale 35,6 mld USD i był aż o 93 proc. wyższy niż w takim samym okresie rok wcześniej.

Biznes gamingowy przyniósł natomiast Nvidii tylko 2,5 mld USD w czwartym kwartale, podczas gdy średnio spodziewano się 3,04 mld USD. Sprzedaż gamingowych kart graficznych spadła o 11 proc. rok do roku.