PKB USA spadł w pierwszym kwartale o 0,3 proc. To dane annualizowane, czyli liczone kwartał do kwartału w tempie rocznym. Średnio spodziewano się wzrostu gospodarczego wynoszącego 0,3 proc., po zwyżce o 2,8 proc. w czwartym kwartale.

„Spadek realnego PKB w pierwszym kwartale wynikał przede wszystkim ze wzrostu importu, który jest odejmowany w obliczeniach PKB, oraz ze spadku wydatków rządowych. Ruchy te zostały częściowo zrekompensowane przez wzrost inwestycji, wydatków konsumpcyjnych i eksportu" - mówi komunikat amerykańskiego Biura Analiz Ekonomicznych.

Jak mocno wojna handlowa wpłynęła na amerykański PKB?

Według wstępnych wyliczeń tej instytucji, import wzrósł w pierwszym kwartale aż o 41,3 proc. i obciął około 5 pkt proc. ze wzrostu PKB. W tym czasie amerykański eksport powiększył się tylko o 1,8 proc. Ilość towarów sprowadzanych do USA znacznie wzrosła, gdyż importerzy budowali ich zapasy przed podwyżkami ceł dokonanymi przez administrację Trumpa. Za spadek PKB można więc winić głównie wojnę handlową. Pozytywnie zaskoczyły za to inwestycje, które wniosły prawie 4 proc. pkt proc. do wzrostu gospodarczego. Annualizowana konsumpcja prywatna zwiększyła się natomiast o 1,8 proc., po tym jak w czwartym kwartale wyniosła 4 proc.