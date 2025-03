Przy okazji publikacji wyników za 2024 r., Polenergia poinformowała także o założeniach nowej strategii spółki do 2030 r. W jej efekcie Polenergia ma zanotować ponad dwukrotny wzrost EBITDA i blisko 1 GW mocy więcej do 2030 r.. Morska energetyka ma być głównym celem spółki co jest zresztą konsekwencją największych nakładów inwestycyjnych. Finalnej decyzji inwestycyjnej dla dwóch farm offshore jednak jeszcze nie ma.