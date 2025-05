EC Będzin z historyczną dywidendą, ale bez prezesa

Zarząd EC Będzin zarekomendował dywidendę w wysokości 0,77 zł na akcję, co daje wypłatę w łącznej wysokości 2,42 mln zł, podała spółka. Jest to pierwszy taki przypadek od 14 lat. Jednocześnie prezes tej spółki podał się do dymisji.