Bumech z wysoką stratą. Spółka nadal walczy o przetrwanie

Bumech odnotował 1 154,81 mln zł straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 25,88 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. Strata operacyjna wyniosła 506,64 mln zł wobec straty 38,97 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 409,88 mln zł wobec 667,45 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto wyniosła 298,8 mln zł w 2024 r. wobec 4,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Powody złej kondycji finansowej

Spółka tłumacząc te wyniki wskazuje, że od ponad dwóch lat górnictwo i energetyka oparta na węglu kamiennym odczuwają intensyfikację negatywnych tendencji, jak rosnące koszty emisji, gwałtownie malejący popyt na węgiel kamienny, presja regulacyjna związana z polityką dekarbonizacji oraz ograniczenie dostępu do finansowania komercyjnego i wsparcia publicznego. - Dodatkowym wyzwaniem jest narastająca nierówność traktowania podmiotów kontrolowanych przez państwo i spółek prywatnych – wskazuje Bumech. Chodzi o dotacje rządowe do tzw. redukcji do zdolności wydobycia, które trafiają do Polskiej Grupy Górniczej oraz Południowego Koncernu Węglowego. Tylko tym roku może to być ponad 8 mld zł.

-„Jednocześnie polskie górnictwo boryka się z utratą konkurencyjności i koniecznością dostosowania się do nowych, jeszcze bardziej rygorystycznych standardów środowiskowych. Wobec tych okoliczności nieuchronnym była kontynuacja w 2024 roku pogorszenia wyników całego sektora związanego z tradycyjnymi paliwami kopalnymi w Polsce, co nie ominęło i Grupy Bumech” – napisał członek rady nadzorczej delegowany do czasowego pełnienia funkcji prezesa zarządu Tomasz Dera w liście dołączonym do raportu, dodając, że w tych niesprzyjających warunkach grupa kapitałowa Bumech, w skład której wchodzi największa prywatna kopalnia węgla kamiennego w Polsce – Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia.

"PG Silesia podjęła szereg działań dostosowawczych, takich jak reorganizacja pracy, redukcja kosztów i zmiana asortymentu produkcji. Dynamika i siła zdarzeń rynkowych były jednak większe niż możliwości adaptacji kopalni do zmieniającego się otoczenia. Wymusiło to konieczność podjęcia kolejnych, radykalnych - lecz niezbędnych - kroków" - dodał Dera.

Przypomniał, że w październiku 2024 r. zarząd spółki PG Silesia podjął decyzję o złożeniu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w kopalni Silesia. 27 listopada 2024 roku otwarte zostało postępowanie sanacyjne spółki PG Silesia.