Indeksy na Wall Street zmierzają do końca tygodnia na wysokim C, domykając dołek wywołany paniką po Dniu Wyzwolenia. S&P500 (+1,2%) handluje na zielono 9 dzień z rzędu, co stanowi najdłuższą serię wzrostów od 2004 roku. Nasdaq i Dow Jones zyskują kolejno 1,2% i 0,8%, jednak to indeks małych spółek Russell 2000 znajduje się dzisiaj na prowadzeniu (1,9%).