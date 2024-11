Po trzech kwartałach 2024r. Grupa Wielton miała 1,58 mld zł przychodów ze sprzedaży i 80 mln zł straty netto wobec odpowiednio 2,44 mld zł przychodów i 85,1 mln zł zysku osiągniętego w analogicznym okresie 2023 roku . EBITDA obniżyła się o ponad 94 proc., do zaledwie 10,7 mln zł. Marża EBITDA skurczyła się rok do roku do 0,7 proc. z 7,4 proc. rok wcześniej.

Kryzys w branży transportowej nie odpuszcza

Schłodzenie popytu, będące efektem załamania koniunktury w branży transportowej w Europie, skutkowało drastycznym ograniczeniem zamówień, co przełożyło się na znaczące spadki sprzedaży. W okresie trzech kwartałów 2024 r. liczba naczep, przyczep i zabudów sprzedanych przez Grupę Wielton zmniejszyła się na rynku polskim o 37,1 proc. oraz na rynkach zagranicznych o 27,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku. Największe spadki rok do roku, sięgające 30-40 proc. grupa odnotowała na rynkach francuskim, brytyjskim i polskim.

Czytaj więcej Firmy Wielton będzie musiał zrewidować strategię Nie minął rok od ogłoszenia nowej strategii grupy na lata 2023–2027, która w obliczu znaczącego pogorszenia sytuacji rynkowej wymaga już aktualizacji.

- Zmagająca się z dynamicznymi zmianami i licznymi wyzwaniami branża transportowa obecnie znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, wskutek której rośnie liczba bankructw przedsiębiorstw sektora. Wszystkie te czynniki sprawiają, że obecny popyt na nowe naczepy i przyczepy jest na bardzo niskim poziomie - komentuje Paweł Szataniak, prezes Grupy Wielton.

- W Grupie koncentrujemy się na walce o każde zamówienie, zapewnieniu odpowiedniego obłożenia produkcji oraz kapitału obrotowego. Mamy nadzieję, że wszelkie prowadzone z myślą o przyszłości Grupy Wielton działania optymalizacyjne przyniosą wymierne efekty, a odbicie rynku nastąpi w pierwszym półroczu przyszłego roku - dodaje.