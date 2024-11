Elektroinstalacyjna grupa ma za sobą kolejny udany kwartał, notując efektowną poprawę wyników. Skonsolidowany zysk netto w III kwartale 2024 r. osiągnął 16,4 mln zł , co oznacza poprawę o 68 proc. względem analogicznego kwartału poprzedniego roku. EBITDA zwiększyła się rok do roku o blisko 53 proc., do 24,2 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły prawie 162,5 mln zł i były o ponad 11 proc. niższe niż rok wcześniej.

W ciągu trzech kwartałów 2024 r. grupa miała 45,5 mln zł zysku netto, a EBITDA wyniosła 42,9 mln zł, co oznacza wzrost o odpowiednio 70 proc. i 6 proc. względem analogicznego okresu 2023 roku. Przychody zmniejszyły się rok do roku o prawie 18 proc. i wyniosły 336 mln zł. Jak podano, niższe rok do roku przychody wynikały z przesunięcia o kwartał realizacji dużego kontraktu na zabezpieczenie granicy polsko-białoruskiej na odcinku rzeki Bug.

- Wyniki spółki za III kwartał 2024 r., poza przychodami, są lepsze rok do roku i powyżej naszych założeń. Pozytywnie zaskoczyła kolejny raz marża w segmencie Przemysłu (wyższa nawet niż w II kw. 2024 r.) Istotnie do marży kontrybuował także segment Resortów Obrony (w fazę realizacji wszedł kontrakt na rzece Bug), który w II kwartale br. miał marżę wyraźnie poniżej średniej dla spółki, a w III kwartale uległa ona poprawie (do pow. 16 proc.). Spółka utrzymała portfel zleceń na poziomie niewiele niższym niż po II kwartale 2024 r. Przychodowo okres IV kwartału 2024 r. powinien być naszym zdaniem mocny ze względu na zaawansowane prace budowlano-montażowe na kontrakcie na perymetrię na Bugu – komentuje Krzysztof Pado, analityk DM BDM.

Portfel Elektrotimu coraz grubszy

Portfel zamówień grupy na koniec września 2024 r. wynosił ok. 590 mln zł wobec 474 mln zł rok wcześniej. Spółka w okresie od października 2023 r. roku końca września 2024 r., pozyskała zamówienia o łącznej wartości 539 mln zł netto, wobec 385 mln zł netto, co oznacza wzrost wartości pozyskanych kontraktów o 40 proc. względem analogicznego okresu poprzedniego roku. Jak podaje spółka, portfel został wzmocniony w ostatnim kwartale głównie o małe i średnie kontrakty, które w istotny sposób mitygują ryzyka wykonawcze. Zarząd podkreśla, że w postępowaniach o takim wolumenie spółka jest w stanie być bardziej efektywna od największych podmiotów, a także jest w stanie wygrywać zasobami (referencje, uprawnienia) z mniejszymi konkurentami.