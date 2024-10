W godzinach przedpołudniowych środowej sesji akcje Forte zwyżkowały o ponad 2,5 proc. przy ograniczonej aktywności handlujących.

W II kwartale roku obrotowego 2023/24 r. (okres od lipca do września) Forte zanotowało wstępnie 4 mln zł zysku operacyjnego w porównaniu do 14 mln zł straty w analogicznym kwartale poprzedniego roku. EBITDA grupy osiągnęła 19 mln zł wobec 1 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 228 mln zł i były o 8 proc. wyższe niż rok wcześniej. Z tego 33 mln zł stanowiła sprzedaż poza grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej w fabryce płyty Tanne.

Forte wyjaśnia, że aktualne wyniki finansowe odzwierciedlają wciąż trudną sytuację branży meblarskiej, przy widocznym już efekcie optymalizacji kosztowych zaimplementowanych grupę w poprzednich kwartałach. - Dodatkowo pozytywny wpływ na poziom EBIT miał fakt standardowego, dwutygodniowego przestoju letniego w spółce TANNE vs przestój miesięczny w okresie letnim poprzedniego roku obrotowego, co spowodowało niższe obciążenie działalności operacyjnej kosztami niewykorzystanych mocy produkcyjnych (3,6 mln zł w II kw. 2024 vs. 7,3 mln zł w II kw.2023) - podaje Forte w komunikacie.

Na koniec września 2024 roku wskaźnik zadłużenia finansowego do EBITDA wyniósł 3,4.