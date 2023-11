W III kwartale 2023 r. Arctic Paper zanotował 51,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co oznacza spadek o 77 proc. względem niż w analogicznego kwartału poprzedniego roku. EBITDA zmniejszyła się o ponad 58 proc., osiągając 124,5 mln zł. Marża EBITDA osiągnęła 14,6 proc. Przychody ze sprzedaży wyniosły 854,8 mln zł i były o prawie 40 proc. niższe niż rok wcześniej.

- Trzeci kwartał 2023 r. wydaje się słabszy w porównaniu z analogicznym kwartałem 2022 r. - który był jednym z najsilniejszych w historii grupy - ale mimo to zapewnił marżę EBITDA zgodną z naszym celem. Nasza koncentracja na marżach, a nie na wolumenach, nadal przynosi pożądane efekty – podkreśla Michał Jarczyński, prezes Arctic Paper. - Silne przepływy pieniężne w tym okresie wzmocniły pozycję finansową grupy, a wskaźnik długu netto do EBITDA osiągnął rekordowo niski poziom -0,59. Mocny bilans jest naszą silną stroną w trakcie realizacji planowanych znaczących inwestycji strategicznych - dodaje.

Wolumen sprzedaży papieru w III kwartale 2023 r. wyniósł 108 tys. ton w porównaniu do 168 tys. ton w analogicznym okresie w poprzednim roku i 97 tys. ton w II kwartale 2023 r. Przychody segmentu papieru spadły rok do roku o ponad 43 proc., do 590 mln zł przy EBITDA na poziomie 97,3 mln zł. (spadek o 54 proc. r./r.). - W pierwszej połowie br. popyt osłabł, ponieważ klienci zmniejszali swoje zapasy. W III kwartale zaobserwowaliśmy jednak pierwsze oznaki ożywienia. Wykorzystanie mocy produkcyjnych w tym okresie wzrosło i osiągnęło 66 proc. Nadal koncentrujemy się na marżach - w tym okresie osiągnęliśmy marżę EBITDA na poziomie 16 proc. Ponieważ kwartał porównawczy był wyjątkowy dobry warto zauważyć, że wynik w segmencie papieru jest historycznie mocny – podkreśla Michał Jarczyński, prezes Arctic Paper.

W segmencie celulozy, reprezentowanym przez spółkę Rottneros, przychody za III kwartał zmniejszyły się o 27 proc., do 264 mln zł przy wyniku EBITDA na poziomie prawie 30 mln zł (spadek o 68 proc. r./r.). Produkcja w tym okresie wzrosła do 102 tys. ton.

Szef Artica zasygnalizował, że w aktualizacji strategii na lata 2022-2030 roku grupa chce skoncentrować się na inwestycjach w farmy fotowoltaiczne zamiast turbin wiatrowych. Z kolei w opakowaniach większy potencjał wdostrzega w tackach z włókna niż w papierze opakowaniowym. - Minęły ponad dwa lata, odkąd Arctic Paper przyjął nową strategię, której celem jest dywersyfikacja w kierunku produkcji energii odnawialnej i opakowań, będących alternatywą dla tworzyw sztucznych. Wyniki jakie osiągamy od roku 2021 pokazują, że obrana strategia jest słuszna i będziemy ją kontynuować. Po przeglądzie strategii, w segmencie energii odnawialnej postanawiamy skoncentrować się raczej na inwestycjach w farmy fotowoltaiczne zamiast turbin wiatrowych. Jeśli chodzi o opakowania - większy potencjał widzimy w tackach z włókna niż w papierze opakowaniowym - wyjaśnia Jarczyński. - Nasze zobowiązanie do inwestowania w działalność o wyższej marży, mniejszym wpływie na środowisko i mniejszej zmienności wyników pozostaje w mocy - podkreśla.