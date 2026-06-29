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Akcje grupy Magnificent Seven łącznie straciły na dynamice w tym miesiącu, a wszystkie siedem spółek straciło na wartości od 3 proc. do 8 proc. w ciągu jednego tygodnia, co pociągnęło w dół indeks Nasdaq Composite o około 4 proc. Zarówno indeks Dow Jones Industrial Average, jak i indeks spółek małych Russell 2000 osiągnęły lepsze wyniki. Był to najgorszy tygodniowy wynik względny indeksu Nasdaq w porównaniu ze spółkami małych spółek od lipca 2024 roku.

Logika stojąca za tą rozbieżnością jest prosta: Mag 7 odpowiada za ponad 30 proc. całkowitej kapitalizacji rynkowej S&P 500. Gdy ponad 30 proc. wartości rynkowej indeksu spada o ponad 5 proc. w ciągu jednego tygodnia, pozostałe składniki po prostu nie są w stanie tego zrekompensować. To wyjaśnia, dlaczego szerszy indeks rynkowy spadł, pomimo że osiem z jedenastu głównych grup sektorowych odnotowało tygodniowe zyski.

Fundusz ETF śledzący akcje tych siedmiu spółek, Roundhill Magnificent Seven ETF odnotował w czerwcu spadek o 12,9 proc., co według Dow Jones Market Data oznaczałoby najgorszy miesięczny wynik od momentu powstania funduszu w kwietniu 2023 r. Dla porównania, Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF, który śledzi pozostałe spółki wchodzące w skład indeksu S&P 500, wzrósł w tym samym okresie o 2,6 proc. W związku ze spadkami Mag 7 i Nasdaq Indeks Strachu i Chciwości (Fear and Greed Index) spadł głęboko w strefę „ekstremalnego strachu” (około 25).

Magnificent 7 traci na rzecz podmiotów z sektora struktury AI

Ponieważ akcje Magnificent Seven odpowiadają za ponad 30 proc. kapitalizacji rynkowej indeksu S&P 500, ich tygodniowy spadek o ponad 5 proc. uniemożliwił wzrost szerszego rynku. Pomimo lawiny pozytywnych danych makroekonomicznych, spadków nie udało się odwrócić, głównie z powodu odwrócenia pozycji – w ciągu ostatnich trzech lat długie pozycje w Magnificent Seven były najbardziej wykorzystywane. Obecnie podmioty z sektora infrastruktury AI, w szczególności producenci układów scalonych i dostawcy mocy obliczeniowej, dynamicznie się rozwijają i zastępują Magnificent Seven jako nowi faworyci rynku. Każda firma zmaga się z odmiennymi presjami: Amazon, Meta, Microsoft i Alphabet dokonują ogromnych inwestycji w infrastrukturę AI; NVIDIA jest pod presją konkurencji ze strony układów scalonych; a Apple jest obciążone rosnącymi cenami pamięci. Historyczne analogie pokazują, że po tym, jak „Nifty Fifty” z lat 70. znacznie zawiodło, odrobienie strat zajęło 25 lat. Obecna zmienność rynku przypomina test warunków skrajnych, daleki od środowiska wysokiego wzrostu z 2023 r.

Wyprzedaż nie była jednolita, ponieważ każdy z gigantów zmagał się ze specyficznymi przeszkodami strukturalnymi. Microsoft i Amazon przewodziły spadkowi kapitalizacji rynkowej, każda z nich straciła w czerwcu ponad 350 miliardów dolarów, ponieważ ich ogromne oddziały w chmurze borykają się z wysokimi kosztami infrastruktury AI. Apple zmaga się z bezpośrednią presją na marżę zysku z powodu rosnących cen komponentów i pamięci. Tesla doświadczyła dużej zmienności, pogłębionej przez częściowe odwrócenie uwagi Elona Muska rekordowymi wycenami prywatnymi SpaceX.

Gigantyczne wydatki na infrastrukturę AI odstraszają inwestorów

Inwestorzy są coraz bardziej zmęczeni kolosalnym wydatkiem gotówki niezbędnym do budowy infrastruktury sztucznej inteligencji. Giganci technologiczni, tacy jak Microsoft, Alphabet, Amazon i Meta, są na dobrej drodze do wydania w tym roku łącznie 700 miliardów dolarów na rozwój sztucznej inteligencji. Te ogromne wydatki bezpośrednio uszczuplają ich wolne przepływy pieniężne, powodując gwałtowny spadek prognozowanych wskaźników płynności w porównaniu z 2024 rokiem Wall Street zaczyna karać te agresywne inwestycje kapitałowe, dopóki nie pojawią się wyraźniejsze przychody i monetyzacja.

Główną tezą przemawiającą za płaceniem premii za akcje tych siedmiu spółek było to, że ich wzrost zysków znacznie przewyższał wzrost reszty rynku. Jednak ta różnica w tempie wzrostu maleje. Badania instytucjonalne wskazują, że wzrost EPS (zysku na akcję) spółek Magnificent 7 zwalnia do 20 proc. w 2026 roku, podczas gdy pozostałe 493 akcje z indeksu S&P 500 nadrabiają zaległości. Wraz ze zbliżaniem się wzrostu zysków, inwestorzy mają mniejszą motywację do płacenia zawyżonych mnożników cenowych za duże firmy technologiczne.

Koszt samego sprzętu niezbędnego do napędzania ekosystemu technologicznego rośnie. Gwałtowny wzrost inflacji cen układów pamięci i podzespołów sprzętowych wymusił podwyżki cen wszystkich MacBooków przez Apple i konsoli Xbox w przypadku Microsoftu. Wall Street obawia się, że przerzucenie tych kosztów infrastruktury na konsumentów ostatecznie ograniczy sprzedaż sprzętu i zaszkodzi szerszemu łańcuchowi dostaw technologii.