Orlen uruchomił Morski Terminal Przeładunkowy na Martwej Wiśle w Gdańsku i tym samym zakończył realizację jednej z kluczowych inwestycji logistycznych grupy kapitałowej. Obiekt powstał na terenie rafinerii. Dzięki niemu możliwy jest bezpośredni przeładunek produktów i półproduktów między rafinerią a zbiornikowcami, bez konieczności korzystania z pośrednich środków transportu.

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Orlen informuje, że terminal przyjął już pierwsze jednostki. Odebrały one z rafinerii paliwa żeglugowe MGO i dostarczyły komponenty do produkcji biopaliw FAME.

Orlen zwiększa elastyczność pracy gdańskiej rafinerii

Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu, w komunikacie prasowym przekonuje, że powstały terminal przeładunkowy to inwestycja ważna dla bezpieczeństwa i sprawności logistyki paliwowej w Polsce. „Skraca łańcuch dostaw, zwiększa elastyczność pracy rafinerii w Gdańsku i wzmacnia naszą niezależność operacyjną. Szczególnie istotne jest dla nas również to, że tak nowoczesny obiekt powstał przede wszystkim dzięki kompetencjom polskich firm” – informuje Fąfara. Jego zdaniem to pokazuje, że krajowy biznes potrafi realizować projekty o strategicznym znaczeniu, na najwyższym poziomie technologicznym i organizacyjnym.

Na nowy terminal składa się nabrzeże o łącznej długości 380 m z dwoma bliźniaczymi stanowiskami. Pozwalają one na jednoczesną obsługę dwóch jednostek o masie do 10 tys. DWT (ang. deadweight tonnage – maksymalna nośność statku w tonach obejmująca ładunek, paliwo, zapasy, załogę i inne obciążenia), długości do 130 m, szerokości do 17,6 m i zanurzeniu do 5,8 m. Każde stanowisko wyposażono w cztery zautomatyzowane, dwukierunkowe ramiona nalewcze.

Orlen zwiększył swoje możliwości eksportu i importu

Terminal umożliwi wysyłkę na rynki zagraniczne olejów bazowych grup I i II, wykorzystywanych m.in. do produkcji olejów silnikowych i hydraulicznych. Ponadto pozwoli na eksport niskosiarkowych paliw żeglugowych MGO, przeznaczonych do silników głównych i urządzeń pomocniczych jednostek pływających, oraz ksylenu, stosowanego w przemyśle chemicznym jako rozpuszczalnik. Nowy obiekt ma być także wykorzystywany do importu FAME/UCOME (komponenty potrzebne do produkcji biopaliw), etanolu (ekologiczny dodatek do benzyn) oraz MTBE i ETBE (dodatki podwyższające liczbę oktanową benzyn).

Orlen informuje, że w pierwszym roku działalności gdański terminal ma obsłużyć około 100 statków i przeładować około 0,5 mln ton produktów. Co równie ważne, obniża on koszty logistyki, zwiększa elastyczność dostaw, ogranicza wykorzystanie transportu kolejowego i drogowego oraz zmniejsza zależność od zewnętrznych portów w Gdańsku i Gdyni. Docelowa zdolność przeładunkowa terminala może sięgać 1,8-2 mln ton produktów rocznie. Z kolei wartość inwestycji to blisko 500 mln zł.