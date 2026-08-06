Zysk operacyjny wyniósł 62,57 mln USD wobec 23,52 mln USD zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 66,43 mln USD wobec 25,96 mln USD zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 696,66 mln USD w II kw. 2026 r. wobec 949,34 mln USD rok wcześniej. W I poł. 2026 r. spółka miała 80,98 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 19,51 mln USD zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 965,18 mln USD w porównaniu z 1 685,7 mln USD rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 124,61 mln USD wobec 44,4 mln USD zysku w tym ujęciu rok wcześniej. "Spółka zakończyła drugi kwartał 2026 roku, a zarząd uważa go za najbardziej udany, ponieważ był najlepszy nie tylko jako drugi kwartał, ale także najbardziej zyskowny w porównaniu z jakimkolwiek innym kwartałem w całej naszej historii. W każdym miesiącu drugiego kwartału 2026 roku odnotowywaliśmy imponujący, dwucyfrowy wzrost sprzedaży, bijąc rekord za rekordem, pomimo trwającej wojny na Ukrainie – jednym z naszych największych rynków – oraz wojny na Bliskim Wschodzie, trwającej od lutego tego roku. Co bardziej zdumiewające, w maju i czerwcu 2026 roku po raz pierwszy w naszej trzydziestosześcioletniej historii przekroczyliśmy poziom 600 milionów dolarów miesięcznych przychodów" – czytamy w raporcie kwartalnym.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Handel i konsumpcja Tempo rozwoju Asbisu zaskakuje inwestorów Przychody za maj 2026 r. wyniosły 604 mln USD i były aż o 89 proc. wyższe niż rok temu.

Rewolucja AI napędza wyniki Asbisu

"Ten znaczący wzrost był wynikiem wielu czynników, które Grupa z powodzeniem wykorzystała. Konsekwentne budowanie relacji z klientami i rozwój infrastruktury dystrybucyjnej, stale rosnące zapotrzebowanie na centra danych AI, które są obecnie jednym z kluczowych elementów naszej oferty sprzedażowej, oraz niezwykle silny segment smartfonów, napędzany wyjątkowym popytem na nowe modele na wszystkich rynkach" – podkreślono.

Spółka zaznaczyła też, że wzrost sprzedaży netto w ujęciu kwartalnym odzwierciedlał silny wzrost we wszystkich sprawozdawczych segmentach geograficznych spółki. Region Wspólnoty Niepodległych Państw oraz region Europy Zachodniej miały największy udział w przychodach Grupy w II kw. 2026 r. Po raz pierwszy Europa Zachodnia stała się drugim co do wielkości regionem. Jeśli chodzi o produkty, w II kw. 2026 r. wiele linii produktowych odnotowało silny wzrost rok do roku. Liderem wzrostu sprzedaży spółki pozostały serwery i bloki serwerowe (wzrost o 285 proc. w porównaniu z II kw. 2025 r.), a następnie smartfony (wzrost o 36 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym).

"Zakończyliśmy nie tylko najlepszy drugi kwartał, ale najlepszy kwartał od początku naszej działalności. Takie wyniki to niesamowite osiągnięcie i dowód na to, że spółka była dobrze przygotowana na rewolucję w dziedzinie sztucznej inteligencji, a jej sukces nie był dziełem przypadku. Naszą ambicją na rok 2026 jest zapewnienie naszym akcjonariuszom najwyższej rentowności w historii i zbudowanie solidnych fundamentów, które poprowadzą Spółkę w stronę kolejnego wielkiego sukcesu" – wskazano w raporcie

Na dzień 30 czerwca 2026 r. Asbis posiadał 301,4 mln USD w gotówce i ekwiwalentach w swoim bilansie, w porównaniu z 257,6 mln USD na koniec 2025 r.

W II kw. 2026 r. Asbis wygenerował dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 97,6 mln USD w porównaniu z wydatkami w wysokości 0,1 mln USD w II kw. 2025 r.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Skonsolidowane przychody Asbis wyniosły 3,86 mld USD w 2025 r.