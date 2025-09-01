Jednocześnie pozostaje kwestią otwartą, jak europejskie i amerykańskie firmy zareagują na cła w USA. Podczas gdy jeden ze scenariuszy zakłada spadek cen w strefie euro z powodu nadwyżki mocy produkcyjnych i słabszej sprzedaży w USA, firmy działające globalnie mogą próbować faktycznie podnosić ceny w Europie, aby zrekompensować spadek zysków w USA. Głównym tematem będzie raczej ochłodzenie niemieckiego rynku pracy, co powinno złagodzić presję płacową, a w konsekwencji presję inflacyjną.

– Ogólnie rzecz biorąc spodziewamy się, że inflacja w Niemczech do końca roku będzie oscylować wokół 2 proc. – przewidują specjaliści z holenderskiego banku.

Dane o inflacji w Niemczech dodatkowo osłabiają argumenty EBC za obniżką stóp

Dane o inflacji w Niemczech zwrócą według ING uwagę „jastrzębi” Europejskiego Banku Centralnego, ponieważ wzmacniają argumenty za postawieniem wysokiej poprzeczki dla kolejnej obniżki stóp procentowych.

– Po powrocie EBC z letniej przerwy kilka bardziej korzystnych wydarzeń wzmocniło jego postawę wyczekującą, przynajmniej na pierwszy rzut oka: umowa handlowa między USA a UE, w której „mogło być gorzej”, słaby, ale nie katastrofalny wzrost PKB w drugim kwartale, a także wciąż poprawiające się wskaźniki nastrojów biznesowych, które raczej wzmocniły, niż osłabiły argumenty za utrzymaniem wstrzymujących się stóp procentowych na wrześniowym posiedzeniu – napisali ekonomiści.

– Uważamy jednak, że jest jeszcze za wcześnie, aby wykluczyć obniżkę stóp procentowych we wrześniu. Dlaczego? Po pierwsze, „gołębie” w EBC milczały od końca wakacji, a to tradycyjni „jastrzębie” w EBC próbowali kształtować debatę polityczną. Ponadto, wśród decydentów strefy euro rośnie świadomość, że umowa ramowa o handlu między USA a UE jest daleka od ostatecznego porozumienia. Wbudowana warunkowość w wielu aspektach pozostawiła wystarczająco dużo miejsca na nowe eskalacje – twierdzą specjaliści.

I wreszcie, istnieje według nich kilka argumentów, że zbyt jastrzębia postawa może ostatecznie przynieść odwrotny skutek i zwiększyć ryzyko spadku inflacji poniżej zakładanego poziomu. Ponieważ pracownicy EBC przygotowują obecnie nową rundę prognoz makroekonomicznych na wrześniowe posiedzenie, euro zyskało kolejne 2 proc. od czasu czerwcowych prognoz, rentowność obligacji wzrosła o około 30 punktów bazowych, a francuskie finanse publiczne ponownie znalazły się na radarach rynków. Nawet jeśli bank centralny zaciekle kwestionuje swoją reakcję na politykę pieniężną w innych krajach, rozpoczęcie przez Rezerwę Federalną agresywnej serii obniżek stóp procentowych jedynie zwiększyłoby ryzyko spadku inflacji poniżej zakładanego poziomu.