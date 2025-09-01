https://pbs.twimg.com/media/GzlDGT1WkAAa3iZ?format=png&name=900x900
Wstępny szacunek inflacji w Niemczech za sierpień zakończył proces dezinflacji obserwowany w ostatnich miesiącach. Inflacja bazowa, według miary krajowej, wzrosła do 2,2 proc. r/r z 2,0 proc. r/r w lipcu, nieznacznie przekraczając oczekiwania. Wzrost ten był napędzany wolniejszymi spadkami cen energii i silniejszym wzrostem kosztów żywności, które osiągnęły poziom 2,5 proc. Bardziej niepokojący jest jednak fakt, że inflacja bazowa utrzymuje się na poziomie 2,7 proc., znacznie powyżej celu EBC wynoszącego 2 proc., podczas gdy inflacja europejska przyspieszyła do 2,1 proc. r/r z 1,8 proc. r/r w czerwcu. Miesięczny wzrost cen, wynoszący 0,1 proc., był nieznacznie wyższy niż normalnie w sierpniu.
Jak piszą ekonomiści ING, dostępne dane z poszczególnych krajów związkowych pokazują, że wzrost inflacji w Niemczech był napędzany głównie przez wyższe ceny żywności i koszty wypoczynku, podczas gdy pozytywny efekt bazowy niższych cen energii stał się nieco mniej korzystny.
Według nich o ile dane inflacyjne za sierpień okazały się nieco wyższe niż oczekiwano i mogą nadal rosnąć we wrześniu, inflacja bazowa powinna ponownie spaść pod koniec roku. Korzystny efekt bazowy cen energii zanika, podczas gdy inflacja bazowa powinna nieznacznie spadać.
Jednocześnie pozostaje kwestią otwartą, jak europejskie i amerykańskie firmy zareagują na cła w USA. Podczas gdy jeden ze scenariuszy zakłada spadek cen w strefie euro z powodu nadwyżki mocy produkcyjnych i słabszej sprzedaży w USA, firmy działające globalnie mogą próbować faktycznie podnosić ceny w Europie, aby zrekompensować spadek zysków w USA. Głównym tematem będzie raczej ochłodzenie niemieckiego rynku pracy, co powinno złagodzić presję płacową, a w konsekwencji presję inflacyjną.
– Ogólnie rzecz biorąc spodziewamy się, że inflacja w Niemczech do końca roku będzie oscylować wokół 2 proc. – przewidują specjaliści z holenderskiego banku.
Dane o inflacji w Niemczech zwrócą według ING uwagę „jastrzębi” Europejskiego Banku Centralnego, ponieważ wzmacniają argumenty za postawieniem wysokiej poprzeczki dla kolejnej obniżki stóp procentowych.
– Po powrocie EBC z letniej przerwy kilka bardziej korzystnych wydarzeń wzmocniło jego postawę wyczekującą, przynajmniej na pierwszy rzut oka: umowa handlowa między USA a UE, w której „mogło być gorzej”, słaby, ale nie katastrofalny wzrost PKB w drugim kwartale, a także wciąż poprawiające się wskaźniki nastrojów biznesowych, które raczej wzmocniły, niż osłabiły argumenty za utrzymaniem wstrzymujących się stóp procentowych na wrześniowym posiedzeniu – napisali ekonomiści.
– Uważamy jednak, że jest jeszcze za wcześnie, aby wykluczyć obniżkę stóp procentowych we wrześniu. Dlaczego? Po pierwsze, „gołębie” w EBC milczały od końca wakacji, a to tradycyjni „jastrzębie” w EBC próbowali kształtować debatę polityczną. Ponadto, wśród decydentów strefy euro rośnie świadomość, że umowa ramowa o handlu między USA a UE jest daleka od ostatecznego porozumienia. Wbudowana warunkowość w wielu aspektach pozostawiła wystarczająco dużo miejsca na nowe eskalacje – twierdzą specjaliści.
I wreszcie, istnieje według nich kilka argumentów, że zbyt jastrzębia postawa może ostatecznie przynieść odwrotny skutek i zwiększyć ryzyko spadku inflacji poniżej zakładanego poziomu. Ponieważ pracownicy EBC przygotowują obecnie nową rundę prognoz makroekonomicznych na wrześniowe posiedzenie, euro zyskało kolejne 2 proc. od czasu czerwcowych prognoz, rentowność obligacji wzrosła o około 30 punktów bazowych, a francuskie finanse publiczne ponownie znalazły się na radarach rynków. Nawet jeśli bank centralny zaciekle kwestionuje swoją reakcję na politykę pieniężną w innych krajach, rozpoczęcie przez Rezerwę Federalną agresywnej serii obniżek stóp procentowych jedynie zwiększyłoby ryzyko spadku inflacji poniżej zakładanego poziomu.
– Ogółem – i nawet jeśli mogłoby to wydawać się sprzeczne z intuicją, biorąc pod uwagę odporność gospodarki strefy euro – nadal nie wykluczalibyśmy kolejnej obniżki stóp procentowych, kierując się zasadą, że nie zaszkodzi ona, a może ostatecznie przynieść korzyści. Trzeba jednak przyznać, że dane dotyczące inflacji w Niemczech nie wzmocniły argumentów za obniżką stóp we wrześniu – podsumowali ekonomiści ING.
VIX, czasami nazywany „wskaźnikiem strachu” na Wall Street, ustabilizował się na najniższych poziomach w roku po burzliwym kwietniu, podczas gdy rynki amerykańskie rosły. W czwartek wynosił 14,43 punkty.
Według rynków, prawdopodobieństwo przekracza 70 proc. A Rezerwa Federalna oświadczyła we wtorek, że podporządkuje się każdej decyzji sądu w sprawie tego, czy prezydent Donald Trump ma podstawy prawne do zwolnienia Lisy Cook.