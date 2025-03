Oczekiwania inflacyjne na przyszły rok wzrosły z 4,3 proc. w zeszłym miesiącu do 4,9 proc. w tym miesiącu, co jest najwyższym odczytem od listopada 2022 r. i oznacza trzy kolejne miesiące niezwykle dużych wzrostów o 0,5 punktu procentowego lub więcej. — Wzrost w tym miesiącu zaobserwowano we wszystkich trzech przynależnościach politycznych. Długoterminowe oczekiwania inflacyjne wzrosły z 3,5 proc. w lutym do 3,9 proc. w marcu. Jest to największy wzrost z miesiąca na miesiąc od 1993 r., wynikający ze znacznego wzrostu wśród niezależnych i następujący po już dużym wzroście w lutym — powiedziała Joanne Hsu

Perspektywy inflacji przeczą doniesieniom z początku tygodnia, które wykazały, że ceny konsumpcyjne wzrosły mniej niż oczekiwano, podczas gdy ceny hurtowe były na tym samym poziomie w lutym.

— Pogorszył się nastrój konsumentów, rosną oczekiwania inflacyjne, rośnie rentowność 10-letnich obligacji skarbowych. Można by pomyśleć, że rynek się wycofa. Dlatego wiele osób obserwuje, czy ten rajd ma jakiś zasięg lub zasięg — powiedział Thomas Martin, zarządzający portfelem w Globalt Investments.

Inwestorzy przygotowują się na zaplanowane na przyszły tydzień posiedzenie Rezerwy Federalnej, na którym kontrakty terminowe na fundusze federalne wyceniają 97-propc. prawdopodobieństwa utrzymania się stóp procentowych na stałym poziomie, zgodnie z narzędziem FedWatch firmy CME.

— Chcielibyśmy, aby stopy procentowe nie wzrosły, ponieważ byłoby to oznaką utraty kontroli przez Fed. Jeśli Fed powie, że obniża stopy, a stopy wzrosną, to będzie to brak zaufania — dodał Martin.

Traderzy wyceniają obniżki stóp procentowych o 0,75 punktu procentowego do końca roku, począwszy od czerwca, zgodnie z miernikiem cen kontraktów terminowych CME Group.