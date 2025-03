Najgorszy dzień Magnificent Seven od lipca

Akcje Magnificent Seven w poniedziałek zanotowały najgorszą sesję w roku, ponieważ były wyprzedawane w obliczu rosnącego ryzyka recesji. Roundhill Magnificent Seven ETF spadł o 5,2 proc. w poniedziałek, co stanowi największy jednodniowy spadek od 24 lipca.

Reklama

Foto: materiały prasowe

Tesla sprowadziła w dół Mag Seven

W poniedziałek spadła o 15,4 proc. Akcje poszybowały w górę po zwycięstwie Trumpa, ponieważ inwestorzy obstawiali, że producent samochodów skorzysta na bliskości prezesa Elona Muska z prezydentem. Ale akcje znalazły się pod presją od czasu inauguracji Trumpa, nękane przez cła, coraz bardziej ponure perspektywy gospodarcze i prawdopodobnie niechęć konsumentów do działalności politycznej Muska. Po poniedziałkowych stratach akcje zniwelowały zyski z okresu po wyborach. Straciły ponad połowę swojej wartości od rekordowego zamknięcia 17 grudnia na poziomie 479,86 USD. Według danych Visible Alpha, akcje spółki spadły o ponad 15 proc., do nieco ponad 222 dolarów, co stanowi najniższy poziom od końca ubiegłego roku. W rezultacie kapitalizacja rynkowa spółki wzrosła do około 840 miliardów dolarów.

Analitycy pozostają podzieleni w kwestii rekomendacji. 19 ocen brokerów śledzonych przez Visible Alpha podzieliło się na 10 „kupuj”, 5 „trzymaj” i 4 „sprzedaj”.

Analitycy UBS w poniedziałek podtrzymali ocenę „sprzedaj” i obniżyli cenę docelową z 259 do 225 USD, a także obniżyli swoje szacunki dotyczące dostaw w pierwszym kwartale do 367 000 z 437 000 wcześniej. Powiedzieli, że nowy Model Y i jeszcze nieogłoszony tańszy model prawdopodobnie pomogą w sprzedaży, ale uważają, że popyt na nowy Model Y jest jak dotąd „nieco stłumiony” i spodziewają się, że tańszy pojazd będzie miał niższą marżę.