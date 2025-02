Kalifornia nie chce kupować samochodów Tesli

W ujęciu rocznym cały rynek samochodowy w Kalifornii zatrzymał się w 2024 r., a łączna liczba rejestracji pojazdów ICE i pojazdów elektrycznych spadła minimalnie, do 1,78 mln, czyli znacznie poniżej poziomu 2 mln w latach 2015–2018.

Liczba pojazdów ICE, w tym hybryd i hybryd typu plug-in, spadła o 0,7 proc. do 1,37 mln pojazdów w 2024 r., co oznacza spadek o 31 proc. od 2016 r.

Sprzedaż pojazdów elektrycznych wzrosła o 1,2 proc. pomimo spadku sprzedaży Tesli o 11,6 proc. w 2024 r. Od 2016 r. sprzedaż pojazdów elektrycznych wzrosła około 10-krotnie, kosztem pojazdów ICE. W całym roku udział w rynku pojazdów elektrycznych wzrósł do 22,0 proc., pomimo spadku Tesli.

Największa sprzedaż Toyoty, ale Tesla Model Y na czele

Według danych Tesli z początku stycznia globalna sprzedaż koncernu w 2024 r. spadła o 1,1 proc. do 1,789 mln pojazdów, co sprawiło, że zastanawialiśmy się wówczas, jak bardzo zawyżone były akcje Tesli, ponieważ historia wzrostu jej pojazdów elektrycznych dobiegła już końca i zamiast tego są one napędzane silnikiem Muska - obietnicami i przepowiedniami - pisze Wolf Richter. - Ach, wiemy, znowu robotaxis. Jednak według „San Francisco Examiner” Tesla nawet nie wystąpiła o pozwolenie na obsługę robotyki w Kalifornii - dodaje.

Liderzy udziału w rynku pozostali na miejscu, ale niektórzy stracili udział, a inni zyskali w 2024 r. Toyota zwiększyła swój udział do 16,4 proc. (z 15,7 proc.), ale utrzymuje się on znacznie poniżej 21 proc. w latach poprzedzających pojawienie się Modelu Y Tesli, który szybko stał się bestsellerem nr 1 w Kalifornii i zjadał lunch Toyoty.

Udział Tesli, choć wciąż zajmujący drugie miejsce, spadł do 11,6 proc. (z 13,0 proc.). Honda, numer 3, zbliża się do Tesli z udziałem 10,9 proc. (wzrost z 9,7 proc.). Udział Forda, nr 4, spadł do 7,4 proc. (z 7,7 proc.), a udział Chevroleta nr 5 spadł do 6,2 proc. (z 6,7 proc.).