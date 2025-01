Niemiecka inflacja wzrosła w grudniu bardziej niż oczekiwano

parkiet.com

Roczna inflacja w Niemczech wzrosła w grudniu bardziej niż prognozowano ze względu na wyższe ceny żywności i mniejszy niż w poprzednich miesiącach spadek cen energii, jak pokazały w poniedziałek wstępne dane federalnego urzędu statystycznego.

Roczna stopa inflacji cen towarów i usług konsumenckich wzrosła do 2,9 proc., więcej niż 2,6 proc. prognozowanych przez analityków ankietowanych przez Reuters i przyspieszyła z 2,4 proc. w listopadzie, na podstawie danych zharmonizowanych do porównania z innymi krajami Unii Europejskiej.

– Oczekuje się, że stopa inflacji w Niemczech wyniesie +2,6 proc. w grudniu 2024 r. – poinformował Federalny Urząd Statystyczny (Destatis). Podał również, że ceny konsumpcyjne w listopadzie 2024 r. wzrosły o 0,4 proc. Oczekuje się, że średnioroczna stopa inflacji w 2024 r. wyniesie +2,2 proc.

Inflacja bazowa po wyłączeniu żywności i energii wzrosła w grudniu do 3,1 proc., w porównaniu z 3 proc. w listopadzie, 2,9 proc. w październiku i 2,7 proc. we wrześniu. Wielu ekonomistów uważa tę liczbę, pomijając dwa najbardziej niestabilne sektory, za najbardziej miarodajny obraz realnej inflacji. Jednym z czynników wpływających na ogólny wzrost były towary, które spadły do ​​0,3 proc. we wrześniu, ale ogółem wzrosły do ​​1,1 proc. w grudniu