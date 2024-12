W styczniu Fed może nie obniżyć stóp procentowych

– Biorąc pod uwagę spowolnienie dezinflacji i zmniejszenie ryzyka zatrudnienia, uważamy, że oznacza to, że Fed spowalnia cykl cięć do raz na kwartał, aż do wstrzymania go na czas nieokreślony po osiągnięciu docelowego zakresu 3,5–3,75 proc. na następnym wrześniowym posiedzeniu FOMC napisał w swoich prognozach gospodarczych na 2025 rok główny ekonomista JPMorgan ds. USA Michael Feroli.

Główny globalny ekonomista Morgan Stanley, Seth Carpenter, widzi podobny scenariusz, w którym Fed obniży stopy procentowe do tego samego zakresu do maja, a następnie wstrzymuje obniżki stóp procentowych do 2026 r. w obliczu „oznak lepkiej inflacji i ogólnej niepewności co do polityki”.

Główny ekonomista EY, Greg Daco, powiedział Yahoo Finance, że jednym z powodów, dla których Fed wstrzyma się z obniżkami stóp procentowych, jest chęć upewnienia się, że nie obniży stóp tak daleko, że jego polityka stóp procentowych będzie „ekspansywna”. Biorąc pod uwagę, że obecnie uważa się, że gospodarka amerykańska stoi na solidnych podstawach, zbyt duża pomoc w postaci obniżek stóp procentowych może ponownie wzbudzić obawy, że rozpalona do czerwoności gospodarka amerykańska utrzyma inflację na stałym poziomie.

Spadek inflacji utknął w martwym punkcie

W ostatnich miesiącach postęp inflacji w kierunku celu Fed na poziomie 2 proc. „utknął w martwym punkcie”, stwierdziła prezes Fed Michelle Bowman w niedawnym przemówieniu, w którym argumentowała, że ​​bank centralny powinien „ostrożnie” postępować przy obniżkach stóp procentowych.

Ostatni odczyt preferowanego przez Rezerwę Federalną wskaźnika inflacji pokazał, że wzrost cen w październiku nie zmienił się w porównaniu z poprzednim miesiącem. Podstawowy indeks osobistych wydatków konsumpcyjnych (PCE) pokazał, że ceny wzrosły o 2,8% w porównaniu z rokiem poprzednim w październiku, znacznie powyżej celu Fed.

Nastąpiło to po dwóch innych trudnych odczytach inflacji, które przyczyniły się do debaty na temat tego, jak głęboko Fed obniży stopy procentowe w 2025 r.