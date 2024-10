Chiński program kredytów na niedokończone domy rozczarowuje

Zobowiązanie Chin do niemal podwojenia kwoty kredytów na niedokończone projekty mieszkaniowe do 562 mld dolarów nie spełniło oczekiwań rynku, co spowodowało spadek notowań spółek z rynku nieruchomości w związku z poszukiwaniem lepszych inwestycji.