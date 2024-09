Liczba ofert pracy w USA najniższa od 2021 roku

parkiet.com

Liczba ofert pracy w USA spadła w lipcu do najniższego poziomu od 3,5 roku, co sugeruje, że rynek pracy traci impet, ale prawdopodobnie nie na tyle, aby Rezerwa Federalna rozważyła dużą obniżkę stóp procentowych w tym miesiącu.

Liczba ofert pracy, miara popytu na pracę, spadła o 237 000 do 7,673 mln w ostatnim dniu lipca, co stanowi najniższy poziom od stycznia 2021 r., jak podało Biuro Statystyki Pracy Departamentu Pracy w raporcie JOLTS dotyczącym wolnych miejsc pracy i rotacji pracowników. Liczba ta była niższa od wszystkich szacunków zawartych w ankiecie przeprowadzonej wśród ekonomistów Bloomberga. Ekonomiści ankietowani przez Reuters prognozowali 8,100 mln wolnych miejsc pracy. Zatrudnienie wzrosło o 273 tys., do 5,521 mln. Liczba zwolnień wzrosła o 202 000 do wciąż niskiego poziomu 1,762 miliona. Dane za czerwiec zostały zrewidowane w dół i pokazały 7,910 mln nieobsadzonych stanowisk zamiast wcześniej raportowanych 8,184 mln.

Krzywa rentowności w USA ulega odwróceniu, gdy miękkie dane z rynku pracy napędzają Fed do obniżek stóp. Rozpiętość rentowności 2s/10s na krótko wzrosła do +0,5 pb, podczas gdy rentowność dwuletnich obligacji spadła poniżej rentowności 10-letnich.