Niemiecka gospodarka coraz bardziej popada w kryzys

W budownictwie wskaźnik pozostał bez zmian. Z jednej strony firmy były nieco bardziej zadowolone z bieżącej sytuacji biznesowej. Z drugiej strony ich oczekiwania nieznacznie spadły.

Negatywny wpływ na kraje Europy Środkowo-Wschodniej

– Spadek ten wynika z bardziej pesymistycznych oczekiwań przedsiębiorstw na przyszłość, choć ocena obecnej sytuacji pozostaje niezmieniona. Od momentu osiągnięcia najniższego poziomu w styczniu, indeks Ifo rósł aż do kwietnia, a następnie osiągnął plateau w maju. Czerwcowe dane sugerują, że niemiecka gospodarka nie powróciła jeszcze w pełni do normy i stoi przed wyzwaniami związanymi z nabraniem dynamiki – komentują ekonomiści Erste Group. Podkreślają, że znaczący spadek piątkowego wskaźnika PMI dla przemysłu jeszcze bardziej uwydatnia utrzymujące się trudności w niemieckim sektorze przemysłowym. Wyniki badania ujawniły pogorszenie koniunktury nie tylko w przemyśle, ale także w handlu detalicznym, hurtowym i handlu. – Dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza tych silnie powiązanych z Niemcami, konsekwencje są negatywne. Sektory nastawione na eksport mogą napotkać ograniczony popyt na dłuższe, potencjalnie pogarszające się perspektywy wzrostu – podsumowują.

Niemcy w stagnacji czy już w recesji?

– Niemiecka gospodarka pogrążyła się w stagnacji – powiedział ekonomista Ifo Klaus Wohlrabe, powołując się na brak zamówień we wszystkich sektorach i słabe inwestycje, a także dodając, że konsumenci niechętnie wydają pieniądze ze względu na niepewność co do inflacji.

Wohlrabe przewiduje, że trzeci kwartał może przynieść dalszy spadek niemieckiego produktu krajowego brutto (PKB), który w drugim kwartale nieoczekiwanie skurczył się o 0,1 proc.