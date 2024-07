Niemieckie ożywienie gospodarcze z początku roku straciło już impet

parkiet.com

Indeks klimatu biznesowego ifo spadł w lipcu do najniższego od pięciu miesięcy poziomu 87,0 z 88,6 w czerwcu. Prognoza rynkowa wynosiła 88,9. Badanie wykazało, że firmy są mniej zadowolone z bieżącej sytuacji biznesowej, a ich sceptycyzm co do nadchodzących miesięcy znacznie wzrósł.

Badanie wykazało, że firmy są mniej zadowolone z bieżącej sytuacji biznesowej, a ich sceptycyzm co do nadchodzących miesięcy znacznie wzrósł. Wskaźnik bieżącej oceny ekonomicznej spadł z 88,3 w czerwcu do 87,1 w tym samym okresie, odbiegając od oczekiwanego wyniku 88,5. Indeks Oczekiwań IFO – wskazujący prognozy firm na najbliższe sześć miesięcy, również spadł do 86,9 w lipcu wobec 88,8 w czerwcu i oczekiwanych 89,0.

Warunki pogorszyły się we wszystkich głównych sektorach: przetwórstwie przemysłowym, usługach, budownictwie i handlu detalicznym. Capital Economics twierdzi, że wzrost niemieckiego PKB będzie w najlepszym przypadku bardzo słaby w drugiej połowie 2024 r.