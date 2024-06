Koronawirus niepokoi niemieckich przedsiębiorców

https://pbs.twimg.com/media/GQ03mZdW8AAewi-?format=png&name=900x900

Instytut Ifo podał, że jego miesięczny wskaźnik zaufania spadł w październiku do 92,7 pkt z 93,2 we wrześniu. Stwierdził, że poprawiła się ocena bieżącej sytuacji przedsiębiorstw, ale pogorszyły się ich oczekiwania co do perspektyw na najbliższe półrocze.

Główny niemiecki indeks klimatu biznesowego IFO spadł w czerwcu do 88,6 z 89,3 w maju. Odczyt ten był poniżej oczekiwań rynkowych na poziomie 89,7.

Wskaźnik Bieżącej Oceny pozostał w tym samym okresie na niezmienionym poziomie 88,3, natomiast Wskaźnik Oczekiwań spadł do 89 z 90,4. Indeks Ifo opiera się na miesięcznych odpowiedziach od około 9 000 firm z całej gospodarki.