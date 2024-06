Maleje płynność Fed, ale wciąż jest sporo do zrobienia

Dwa pasywa, które przesuwają się wraz z QE/QT.

Rezerwy: – 265 miliardów dolarów od początku QT w lipcu 2022 r. do 3,46 biliona dolarów. Rezerwy to płynność w systemie bankowym. Banki płacą sobie nawzajem ze swoich rachunków rezerwowych w Fed raz dziennie. Stanowią centrum amerykańskiego systemu płatności dla banków. Fed płaci bankom odsetki od salda rezerw w wysokości 5,4 proc. od ostatniej podwyżki stóp procentowych w lipcu 2023 r.

QT wysysa płynność z systemu finansowego, a rezerwy są jednym z miejsc, z których ta płynność wypływa. Ale nie jest to jedyne miejsce – RRP ON Fed to głównie miejsca, w których do tej pory miał miejsce drenaż płynności QT.

Gotówka również przesuwała się pomiędzy rezerwami a RRP ON. Rezerwy osiągnęły najwyższy poziom tuż przed rozpoczęciem przez Fed zmniejszania odstępu QT pod koniec 2021 r., a następnie gwałtownie spadły, gdy fundusze przeszły na RRP ON za pośrednictwem rynków pieniężnych. Od szczytu w grudniu 2021 r. rezerwy spadły o 821 miliardów dolarów

Sugerowane ceny ofertowe ON: -1,92 biliona dolarów od wartości szczytowej do 448 miliardów dolarów. Stąd wzięło się 1,71 biliona dolarów w QT. Pozostała część (0,2 biliona dolarów) została przesunięta z programów RRP ON do rezerw.

Fed oferuje kontrahentom krajowym stawki ON RRP i obecnie płaci od nich odsetki w wysokości 5,3 proc.. Stosowane były głównie przez fundusze rynku pieniężnego. Innymi zatwierdzonymi kontrahentami są banki, przedsiębiorstwa sponsorowane przez rząd (Fannie Mae, Freddie Mac itp.), Federalne Banki Kredytów Mieszkaniowych itp.

ON RRP reprezentują nadwyżkę środków pieniężnych, z którą rynki pieniężne nie wiedzą, co innego zrobić. ON RRP istnieją od dziesięcioleci, ale w normalnych czasach wynoszą zero lub prawie zero. A teraz wracają do normalnego poziomu.