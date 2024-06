Turcja zastąpiła Meksyk w handlu carry trade

Peso na cenzurowanym

Jednak dramatyczny spadek peso w stosunku do jena w minionym tygodniu – w poniedziałek spadł on o 4,4 proc., co stanowi największy dzienny spadek od czasu kryzysu związanego z Covid-19 – jest oznaką, że inwestorzy szybko wycofują się z niektórych swoich ulubionych i najbardziej lukratywnych transakcji.

W środę nadal występowały niewielkie wahania, a jen gwałtownie spadł w stosunku do dolara, pozostawiając inwestorów z dylematem, czy stare podejście jest nadal wykonalne

– Ogólny wzrost zmienności kursów walut na rynkach wschodzących… spowodował zmniejszenie dźwigni finansowej w transporcie na całym świecie – powiedział Chris Turner, szef rynków globalnych w pożyczkodawcy ING. – Dokąd stąd pójdziemy?

Wiadomość, że Claudia Sheinbaum ma zwyciężyć w wyborach prezydenckich w Meksyku, spowodowała spadek peso, a rynki przestraszyły się możliwymi reformami konstytucyjnymi i wpływem na stosunki handlowe USA.

W czwartek peso meksykańskie gwałtownie straciło na wartości w stosunku do dolara amerykańskiego po uwagach Ignacio Miera, przewodniczącego Moreny w Kongresie Meksykańskim. Mier skomentował, że we wrześniu zostaną poddane dyskusji i głosowaniu reformy przedstawione przez prezydenta Andresa Manuela Lopeza Obradora (AMLO) w lutym ubiegłego roku. W rezultacie inwestorzy ukarali meksykańską walutę, a kurs USD/MXN wzrósł do nowego dwudniowego maksimum na poziomie 18,00. Wcześniej meksykański minister finansów Rogelio Ramirez de la O złagodził spadek peso, zapewniając inwestorów, że nadchodzący rząd będzie przestrzegał dyscypliny fiskalnej i będzie szanował autonomię Banku Meksyku (Banxico)

Rupia indyjska również straciła na wartości we wtorek, gdy stało się jasne, że przyjazny biznesowi premier Narendra Modi straci większość.