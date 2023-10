Wybory 2023. Jaki będzie program gospodarczy nowego rządu

Kwestie sporne

Te mogą się pojawić wokół przyszłości transferów socjalnych. Wprawdzie KO, Trzecia Droga i Lewica zapowiedziały utrzymanie istniejących programów, ale dotyczyło to przede wszystkim 500+ i obietnicy 800+. Co do 13., a zwłaszcza 14. emerytury wydaje się, że już takiej zgody nie było, choć przed wyborami politycy wypowiadali się na ten temat bardzo ostrożnie. Wszystko to rozwiązania szalenie kosztowne dla budżetu, przy tym rozdawane „jak leci”. Ekonomiści od dawna zalecali tymczasem rewizję kryteriów przyznawania tych świadczeń i można się spodziewać, że ona nastąpi. Lewica zapowiedziała wprowadzenie mechanizmu waloryzacji świadczeń socjalnych, co może, ale nie musi, tym planom zaszkodzić.

Ekonomiści mówią o potrzebie odpolitycznienia gospodarki. I dość zgodnie podpowiadają, że najlepszym na to sposobem jest prywatyzacja firm należących do państwa. Potrzebę odpolitycznienia dostrzegają też przyszli koalicjanci rządzący, ale o szczegółach działań do niej zmierzających mówili raczej ostrożnie.

O to nie pytaliśmy, ale...

W naszym kwestionariuszu nie pytaliśmy o programy mieszkaniowe. Będzie to jednak z pewnością jeden z ważniejszych punktów programu gospodarczego nowego rządu. Koalicja Obywatelska zapowiadała kredyt zero procent. PiS odpowiedział na to kredytem 2 proc., który nawet zdążył wdrożyć. Czy zero wyprze dwójkę?

Mieszkania to też bardzo ważny element programu Lewicy i Trzeciej Drogi. Wśród obietnic znalazło się uwolnienie gruntów pod budowę mieszkań i znaczące ułatwienia dla inwestycji mieszkaniowych pod wynajem dla samorządów. Wydaje się, że propozycje te nie wykluczają się i pewnie można z nich stworzyć spójny program mieszkaniowy.