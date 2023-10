No i stało się! Wygrana opozycji w wyborach to powrót nadziei i euforia na GPW. WIG20 zyskał wczoraj na zamknięciu 5,3 proc. i wynosił 2079,49 pkt. Obroty na całym rynku wzrosły aż o 2,056 mld zł do 3,292 mld zł. Do zwyżek przyłączyła się zagranica. WIG20 był chyba najlepszym indeksem na świecie. Po piątkowych spadkach DAX zwyżkował wczoraj o 0,3 proc., podobnie jak CAC 40. 0,4 proc. zyskał FTSE 250.