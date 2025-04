W przemówieniu na kolacji National Republican Congressional Committee w środę prezydent USA odniósł się do dotowanych systemów medycznych prowadzonych przez wiele krajów. – Te inne kraje są mądre – powiedział Trump. – Mówią, że nie można pobierać więcej niż 88 dolarów, w przeciwnym razie nie można sprzedać produktu, a firmy farmaceutyczne ich słuchają. Ale zrobimy coś, co musimy zrobić. Nałożymy cło na nasze produkty farmaceutyczne i gdy to zrobimy, wrócą do naszego kraju, bo jesteśmy dużym rynkiem. Naszą przewagą nad wszystkimi jest to, że jesteśmy dużym rynkiem. Więc wkrótce ogłosimy duże cło na produkty farmaceutyczne – powiedział Trump.

Decyzja ta została podjęta po tym, jak europejskie firmy farmaceutyczne ostrzegły przewodniczącą Komisji Europejskiej, że cła wprowadzone przez USA przyspieszą odchodzenie branży farmaceutycznej od Europy i przenoszenie się na Stany Zjednoczone.

Mała zachęta do inwestowania w UE

Lobby handlu farmaceutycznego EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations – Europejska Federacja Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych), którego członkami są europejscy giganci farmaceutyczni Bayer, Novartis i Novo Nordisk, wezwało przewodniczącą Komisji Ursulę von der Leyen do podjęcia „szybkich i radykalnych działań” w celu złagodzenia „ryzyka exodusu” do USA.

EFPIA stwierdziło, że UE musi zmienić ramy regulacyjne dla branży, aby były bardziej sprzyjające innowacjom i wzmocniły europejskie przepisy dotyczące własności intelektualnej.