Trzy wydarzenia pogorszyły perspektywy wzrostu

Po pierwsze, warunki finansowe zaostrzyły się bardziej agresywnie niż się spodziewali analitycy, w odpowiedzi na ogłoszenie przez Biały Dom „wzajemnych” taryf i ogłoszenie przez chiński rząd taryf odwetowych na eksport z USA. Wynika to częściowo z faktu, że oba ogłoszenia były bardziej agresywne niż oczekiwano. Ale sugeruje to również, że wrażliwość warunków finansowych na rosnące taryfy odbija się od umiarkowanych poziomów z początku 2025 r. w kierunku bardziej wygórowanych poziomów obserwowanych w wojnie handlowej w latach 2018–2019.

Po drugie, analiza GS zmniejszonej turystyki zagranicznej do USA i bojkotów zagranicznych konsumentów sugeruje dodatkowe 0,1-0,2 pp. straty dla wzrostu PKB w 2025 r. – Nasza prognoza zakładała już zdecydowaną reakcję odwetową ze strony rządów zagranicznych, ale nie uwzględniliśmy skutków reakcji ze strony konsumentów – stwierdzili analitycy.

Po trzecie, miary niepewności politycznej gwałtownie wzrosły do ​​poziomów znacznie przekraczających te osiągnięte podczas ostatniej wojny handlowej. Skutki niepewności politycznej prawdopodobnie będą znacznie większe niż w pierwszej wojnie handlowej, ponieważ tym razem znacznie więcej amerykańskich firm prawdopodobnie odczuje niepewność związaną ze znacznie większymi i szerszymi taryfami celnymi USA i zagranicy, a niektóre mogą również odczuć niepewność związaną z innymi obszarami polityki, takimi jak polityka fiskalna i imigracyjna.

– Nasza nowa analiza skutków ekonomicznych niepewności sugeruje znacznie większe straty dla stałych inwestycji biznesowych niż wcześniej uwzględniliśmy w naszej prognozie – około 5 punktów procentowych strat we wzroście nakładów inwestycyjnych w nadchodzącym roku, który obecnie spodziewamy się mniej więcej na tym samym poziomie – i może przełożyć się na zatrudnienie – napisał Goldman Sachs.

– Na podstawie naszych zrewidowanych szacunków wpływu tych trzech wydarzeń na PKB obniżyliśmy naszą prognozę wzrostu PKB w 2025 r. w IV kw./IV kw. z 1,0% do 0,5% i naszą prognozę średniego rocznego wzrostu PKB z 1,5% do 1,3 proc. Na razie podnieśliśmy również nasze 12-miesięczne prawdopodobieństwo recesji z 35% do 45%, co odzwierciedla słabszą prognozę bazowego wzrostu PKB – uważają analitycy.