Jeśli spółce faktycznie uda się pozyskać 83,4 mln zł to tym samym wyczerpie skrojony na 250 mln zł obecny, publiczny program emisji. Zapisy na papiery rozpoczynają się w piątek 28 lutego i potrwają do 11 marca. Oprocentowanie papierów oparte będzie o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę 3,6 proc., co aktualnie, w pierwszym okresie odsetkowym dawałoby 9,47 proc. Cena emisyjna obligacji dla zapisów złożonych w dniach 28 lutego – 4 marca wyniesie 99,40 zł. Dla zapisów złożonych od 5 do 7 marca cenę ustalono na 99,70 zł, a w dniach 8-11 marca – 100,00 zł.

. – Emisje obligacji są jednym z istotnych źródeł finansowania rozwoju grupy Best. Inwestorzy indywidualni, od kilkunastu lat regularnie powierzają Bestowi swój kapitał i mają niebagatelny udział w biznesowym sukcesie grupy. Tylko w drugim półroczu 2024 r. pozyskaliśmy w ramach publicznych emisji obligacji ponad 167 mln zł, które przeznaczyliśmy na inwestycje w rozwój skali działalności naszej firmy. Pierwsze efekty ubiegłorocznych i wcześniejszych inwestycji, w postaci rosnących przychodów i zysków grupy, są już widoczne. – komentuje Krzysztof Borusowski, prezes firmy Best.

Ostatnie obligacje przed przejęciem

Zgodnie z planem emisja obecna obligacji będzie ostatnią przeprowadzoną przed przejęciem Kredyt Inkaso., które Best przejmie w zamian za akcje nowej emisji, czyli bezgotówkowo. . – Nie zamierzamy zwalniać tempa, naszym celem na 2025 r. jest co najmniej utrzymanie poziomu zakupów wierzytelności na ubiegłorocznym, rekordowym poziomie. Środki, które pozyskamy z emisji długu korporacyjnego, przeznaczymy na zakup portfeli wierzytelności, zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych, które po połączeniu z Kredyt Inkaso obejmować będą: Włochy, Rumunię i Bułgarię. Best staje się graczem regionalnym o istotnie większej skali biznesu, lepiej zdywersyfikowanym ryzyku, jeszcze atrakcyjniejszym dla inwestorów – dodaje Krzysztof Borusowski.

Zapisy będą przyjmowane przez DM BOŚ, Ipopema Securities, Michael / Ström Dom Maklerski oraz Noble Securities.