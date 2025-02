Barbara Rudziks, prezes Kredyt Inkaso, która kiedyś zasiadała w zarządzie firmy Best podkreśla, że udana transformacja grupy, zarówno od strony biznesowej, jak i kulturowej, nie byłaby możliwa bez wyjątkowego zaangażowania zespołu Kredyt Inkaso. - Chcę za nie wszystkim bardzo podziękować. Mam głębokie przekonanie, że wypracowane przez nas procesy, rozwiązania, innowacje oraz kultura sprawiają, że Kredyt Inkaso jest dziś atrakcyjnym podmiotem do połączenia z Best i stworzenia grupy, która ma szansę stać się silnym pretendentem do roli lidera rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce i regionie – dodaje Rudziks.

Burzliwa historia windykatorów

Warto przypomnieć, że nie jest to pierwsza próba połączenia obu firm. Historia ta na dobre rozpoczęła się w 2015 r.. Wtedy to po raz pierwszy była mowa o połączeniu obu podmiotów i stworzeniu realnej konkurencji dla lidera rynku windykacyjnego w Polsce, czyli wrocławskiego Kruka. Szybko jednak między Bestem któremu udało się kupić niemal 33 proc. akcji konkurenta, a Kredyt Inkaso pojawiły się tarcia i zamiast wspólnych działań mieliśmy oskarżenia, zerwane negocjacje dotyczące połączenia i jeden z głośniejszych konfliktów rynkowych. Fundusze inwestycyjne i emerytalne, które były wtedy akcjonariuszami Kredyt Inkaso, stanęły po stronie właśnie tej spółki. Do gry wszedł ostatecznie fundusz Waterland, który ogłosił wezwanie na pozostałe akcje Kredyt Inkaso. Do dzisiaj jest on głównym akcjonariuszem spółki i posiada w niej ponad 61 proc. udziałów. Mimo że w Kredyt Inkaso pojawił się nowy akcjonariusz, relacje z Bestem wcale nie uległy znaczącej poprawie. Przepychanki korporacyjne czy też pozwy sądowe szybko stały się chlebem powszednim w tej sprawie.

W efekcie, główni akcjonariusze czyli Waterland i Best, okopali się na długi czas na swoich pozycjach. Waterland proponowała odkupienia akcji Kredyt Inkaso od Bestu, ale Krzysztof Borusowski ani myślał wychodzić z inwestycji. Ostatecznie akcjonariusze zwrócili się do zarządu Kredyt Inkaso z prośbą o rozpoczęcie procesu przeglądu opcji strategicznych. Jego efekt oglądamy właśnie teraz. Pytanie tylko czy aby na pewno będzie to efekt końcowy? Jak pokazuje historia, w tej sprawie do końca nie można być niczego pewnym.